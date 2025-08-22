Juve Stabia, dura ripetersi. Ma De Pieri può sbocciare

Ripetersi è sempre difficile. Figurarsi quando la stagione precedente si è raggiunto il picco più alto della propria storia. Questa, però, è la missione che attende Ignazio Abate che, sulla panchina della Juve Stabia, assaggia per la prima volta in carriera da allenatore la Serie B. Ai blocchi di partenza, le Vespe si presentano con un 4-2-3-1 dalla spiccata propensione offensiva. In porta il neoacquisto Confente torna in cadetteria dopo un’ottima stagione tra i pali del Vicenza. La linea difensiva vede la presenza di volti nuovi (o quasi) sulle corsie, con D’Amore a sinistra che torna a vestire la maglia campana dopo una stagione in Serie C in forza a Legnago e Ascoli; e Carissoni, jolly difensivo proveniente da Cittadella, che dovrebbe occupare la posizione di terzino destro. Al centro della retroguardia, la coppia titolare dovrebbe essere quella della scorsa stagione, ovvero la rodata Bellich-Ruggero. In mediana, ad aggiungersi alla coppia titolare formata da Leone e Pierobon, arriva dal Modena anche Battistella. La trequarti è il reparto su cui ha posto più attenzione la dirigenza stabiese. Andando ad esplorare tra i giovani prospetti dei grandi club, il colpo più significativo appare sicuramente il prestito dall’Inter di Giacomo De Pieri, promessa del vivaio nerazzurro, divenuto noto al grande pubblico per l’esordio frizzante in Champions League, lo scorso gennaio contro il Monaco. Sulla fascia sinistra le Vespe hanno ancora pescato dalla Serie A, in particolare da Lecce, con il prestito del nazionale under 21 rumeno Burnete. Per il ruolo di centravanti, partito Adorante direzione laguna, l’indiziato principale è Candellone, già autore di 6 gol nello scorso campionato. Replicare l’impresa della scorsa stagione appare un obiettivo di ardua complessità per la Juve Stabia, ma il talento non manca e la Serie B raramente è un campionato avaro di sorprese.