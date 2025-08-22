Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Sport
SportINTER
22 ago 2025
Chivu è la bandiera che innova . Lautaro il leader, chance Bonny. .

L'imponente stadio San Siro di Milano visto dall'esterno

di Mattia Todisco

Per la prima volta, dopo cinque anni, l’Inter potrebbe derogare al dogma del 3-5-2. Magari ad annata in corso, dopo aver lavorato sui cambiamenti, perché almeno per ora l’idea di Cristian Chivu sembra quella di oscillare tra la squadra che gli è stata consegnata e la creatura a cui vuole arrivare. I principi potrebbero invece essere differenti fin da subito. Il tecnico, che ha avuto modo di guidare la squadra già al Mondiale per club per quattro partite, sta provando a rodare il motore in maniera differente, insieme al suo staff. Ai giocatori chiede più intensità, più pressing alto e per chi ha la duttilità giusta una capacità di alzarsi e abbassarsi rispetto ai vari reparti per sorprendere gli avversari tra le linee. Per questo i vari Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Zalewski, Mkhitaryan potrebbero fare la spola tra il ruolo di interno di centrocampo e quello di trequartista alle spalle di una sola punta. Così come Thuram potrebbe vestire sia i panni dello scudiero di Lautaro che quello dell’esterno offensivo, a destra o sinistra.

Dal mercato sono arrivati soprattutto giocatori di giovane età. Luis Henrique ha 23 anni e garantisce dribbling, cross e gol sia a destra che a sinistra. Sucic, 21 anni, è già un titolare della nazionale croata in una squadra che vanta dei mammasantissima come Modric, Brozovic, Kovacic. Infine Bonny, le cui qualità sono ben note a Chivu dopo i trascorsi comuni a Parma della passata stagione. Tra i volti nuovi della rosa c’è Pio Esposito, altro “futuribile“ (20 anni): era già di proprietà dei nerazzurri, ma ha disputato l’ultimo anno in Serie B a La Spezia segnando 19 reti. È un calciatore che Chivu conosce come pochi altri: lo ha allenato quando aveva 13 anni nelle giovanili dell’Inter, è stato uno dei primi a spingere per evitare che il ragazzo finisse di nuovo in prestito. Dovrà sgomitare per prendersi spazio, ma sa di avere in panchina un allenatore che lo ha cresciuto.

