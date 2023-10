Innocenti, Gaetaniello e De Rossi: dal Rugby Livorno alla maglia azzurra

Un anno fa, il Rugby Livorno ha festeggiato il ritorno in Serie A, a distanza di 10 anni dalla retrocessione arrivata nel 2012. Una grande festa per il rugby livornese, con in club che è a otto anni dal festeggiare il centenario. Fondata nel 1931, la società ha presto debuttato in massima serie negli anni '60 ma alla fine del decennio scese di categoria. Si dovette aspettare la stagione 1979-80, sotto la guida tecnica di Guglielmo Prima e la presidenza di Orazio Malaguzzi, per festeggiare nuovamente la promozione in Serie A. Gli anni '90 furono quelli di maggior splendore del club, tanto da attirare campioni come David Knox e Michael Cheika. Sotto la conduzione dell'allenatore-giocatore Gianluca Guidi e con Bruno Tognetti presidente, il Rugby Livorno nel 1999-2000 centrò il salto dall'A2 all'A1. Dopo il terzo posto nel girone eliminatorio, fu sufficiente la seconda piazza nella poule promozione, alle spalle dell'Amatori Parma. Decisiva, nell'ultima giornata la vittoria, 25-20, nel match interno con il CUS Padova. Nel 1996 alla società venne assegnata la Stella d’Oro al Merito Sportivo come riconoscimento del suo operato. dopo quella d'argento ricevuta nel 1989. Alla luce di questo il club, rappresentato oggi dal suo presidente Gianni Riccetti, continua a mantenere quella vocazione che l’ha sempre contraddistinta nella formazione di giovani atleti. Vocazione che va di pari passo ad un’accurata organizzazione tecnica di tutti i settori (propaganda, juniores, seniores) e non ultimo la realizzazione di un nuovo impianto di gioco dotato di un campo sintetico di ultima generazione, che permette la continua attività di tutte le categorie. Alto è stato il numero di giocatori cresciuti nel vivaio biancoverde che hanno vestito la maglia azzurra di tutte le categorie, di cui tre hanno ricoperto il ruolo di capitano della squadra nazionale: Marzio Innocenti (attuale presidente della Federazione), Fabrizio Gaetaniello, Andrea De Rossi: quest'ultimo ha indossato per dieci anni la maglia di Livorno, prima di proseguire la sua carriera con Calvisano, Gran Parma e Cavalieri.