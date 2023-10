Il rugby fiorentino, una lunga storia ancora da scrivere nel libro dello sport

È una storia ancora tutta da scrivere quella dell’Unione Rugby Firenze, che nasce dalla fusione fra la tradizione e il nuovo che avanza, con l’intento di unire le forze per scrivere pagine importanti sul grande libro dello sport cittadino e di rendere ancor più radicato e aggregante l’amore per la palla ovale sotto la bandiera gigliata. Formatosi nel 2017 con l’acquisizione del titolo sportivo dal CUS Firenze, il Firenze Rugby 1931 è il diretto erede della prima società rugbistica del capoluogo toscano. Il Florentia Viola, nato nel 2013 dalla fusione tra il Bombo Rugby e il Firenze Rugby Club, è oggi la società di rugby più grande della toscana ed una delle società sportive con più iscritti. È nel 1931 con il GUF che viene fondata la prima squadra di rugby a Firenze. Nel 1936 nasce il mito del “Padovani”, sorto su un terreno al Campo di Marte concesso dall’Autorità Militare con il consenso del Comune. Nel 1945, dopo l’interruzione per la Seconda Guerra Mondiale, il rugby torna a Firenze con il passaggio dal GUF al CUS, orchestrato dallo studente di chimica Armando Betti, calciatore nelle giovanili della Fiorentina e rugbista, che fonda la sezione sportiva dell’Associazione Goliardica. Il CUS Firenze galleggia tra Serie B e brevi apparizioni in Serie A, ma fornisce comunque un importante contributo in azzurro, sia a livello di atleti che di tecnici, come nel caso di Mario Lodigiani, protagonista di quattro promozioni e mitico ct della Nazionale italiana. Nel 2021, dopo il fallimento del progetto I Medicei, durato un lustro e nobilitato da una storica promozione in Eccellenza nel 2017, nasce l’idea di una collaborazione tra il Firenze Rugby 1931 e il Florentia Rugby con l’intento di mantenere il titolo sportivo, che non va in porto per il no della FIR, ma che si realizza in maniera compiuta nel 2023, con la fusione delle due società nell’Unione Rugby e l’iscrizione al campionato di Serie A, ottenuto grazie al secondo posto del Florentia, ripescato dopo il forfait di alcuni club.