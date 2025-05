Il rombo della Lunigiana. Piastri e le origini toscane. Il mito nasce da un viaggio

Mai fin qui, nella storia della Formula Uno, un pilota capace di vincere quattro dei primi sei Gran Premi dell’anno ha poi perso il Mondiale.

Tradotto: anche le statistiche sembrano spingere Oscar Piastri, il pilota che la McLaren strappò alla Alpine, con tanto di vertenza giudiziaria risoltasi in favore del team Papaya.

Le origini. In coincidenza con il week end di Imola, la fresca popolarità del compagno di squadra di Lando Norris ha attirato l’attenzione sulle sue radici familiari. Che sono italiane.

Il primo ad accorgersene pare essere stato Eugenio Giani, il governatore della Regione Toscana. Già l’estate scorsa Giani aveva dedicato un post sui social al driver McLaren.

"Oscar Piastri pilota australiano di F1, ha profonde radici toscane: il suo trisavolo partì da Licciana Nardi, un meraviglioso paese della Lunigiana, in Toscana - scrive sul web il presidente -. È un orgoglio vedere oggi un ragazzo con questo talento che lo porta a essere tra i più forti piloti della Formula 1. Auguri, Oscar, per una brillante carriera".

Trisavolo. In Lunigiana, terra bellissima, la storia l’hanno ricostruita così: il trisnonno del pilota, Giovanni Attilio Piastri, era partito per l’Australia all’inizio del secolo scorso. Aveva lasciato i suoi ricordi a Varano di Licciana Nardi. La famiglia Piastri ha piantato salde radici nella remota Oceania, comunque mantenendo un legame sentimentale con la patria d’origine.

Ad oltre cento anni di distanza, Oscar Piastri è il nuovo protagonista del Circo a quattro ruote. Ormai molti addetti ai lavori reputano questo giovanotto, nato a Melbourne il 6 aprile 2001, non lontano dall’Albert Park che ospita il Gran Premio d’Australia, il candidato numero uno alla eredità di Max Verstappen.

Carriera. Il…lunigiano Oscar ha esordito con il kart nel 2011. Trasferitosi in Gran Bretagna, in F4 ha chiuso al secondo posto nel campionato nazionale inglese a fine stagione. Poi ha dominato in Formula 3 e in Formula 2 nel 2021. Terzo pilota Alpine, ha però optato per McLaren.

Invito. Il Comune di Licciana ha invitato Oscar ad andare a conoscere il paese di origine del trisavolo. Quando accadrà, gli verrà consegnata la cittadinanza onoraria del piccolo paese.

l.t.