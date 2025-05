I segreti di Lewis. Hamilton, icona dell’integrazione

Tre libri possono aiutare ad avvicinarsi al gran premio di Imola con una conoscenza diversa dei protagonisti. Uno riguarda Lewis Hamilton, del quale è uscita da poco la biografia completa e aggiornata (Rizzoli, pp. 336, 20 euro, traduzione di Stefano Mogni) firmata da Michael E. Sawyer, professore di Letteratura e Cultura afroamericana all’Università di Pittsburgh.

Un volume che oltre a ripercorrere i numeri incredibili della carriera del baronetto inglese, ne affronta il peso anche come icona culturale e attivista attento alle questioni razziali e ambientali. Le pagine ripercorrono un’infanzia in cui Hamilton è stato bersaglio di razzismo e bullismo, lui figlio di un emigrato dai Caraibi nell’Inghilterra degli anni Cinquanta; l’espulsione da scuola con la falsa accusa di aver causato una rissa. E la dedica del settimo mondiale, via radio, "A tutti i bambini che sognano l’impossibile".

Una dedica che fa il paio con quella che apre il libro, da parte dell’autore: "Questo libro è dedicato ai miei genitori, Theresa ed Ernest Sawyer, che mi hanno insegnato ad amare lo sport e, cosa più importante, a capire che non sono le vittorie e le sconfitte a fare gli eroi".

C’è spazio anche per l’arrivo alla Ferrari, nelle pagine finali della biografia aggiornatissima. Ovviamente il sogno di tutti i tifosi della Rossa è che magari in futuro la biografia possa essere aggiornata con qualche vittoria nell’abitacolo del Cavallino.

L’altro volume è complessivo, si intitola Formula Uno-La storia ufficiale (Magazzini Salani, pp. 304, 29,90 euro) ed è opera di un quasi omonimo di Lewis, il giornalista e commentatore sportivo Maurice Hamilton che ripercorre gli avvenimenti del mondiale di Formula 1 rievocando le gare più importanti, approfondendo gli aspetti tecnici e ricordando i piloti leggendari che si sono distinti nell’arco di più di sette decenni di competizioni. Il libro è arricchito da una prefazione di Ross Brawn, ex direttore tecnico e sportivo della Ferrari e del mondiale di Formula 1, con una serie di foto uniche.

Se invece vi interessano i retroscena più dei risultati sportivi, il libro giusto è quello di Luca Dal Monte, intitolato La trattativa (Minerva, 256 pp., 20 €), una spy story industriale che attraversa gli anni Sessanta e la storia del momento in cui Enzo Ferrari si trovò di fronte alla scelta se cedere o meno il controllo della sua azienda, e ricevette l’offerta della Ford, che non voleva riconoscergli la totale autonomia tecnica e sportiva. Ci provò anche l’Alfa Romeo, alla fine il Drake scelse la Fiat. Il libro, che sarà presentato oggi alle 11 al Salone del libro di Torino, pubblica alcuni documenti mai trapelati prima.