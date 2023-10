I Cavalieri Union sono pronti a ripartire, obiettivo conferma o qualcosa di più?

Dopo lo straordinario campionato 2022-23, culminato con la qualificazione ai playoff promozione da miglior seconda squadra dei gironi, i Cavalieri Union sono pronti a gettarsi nuovamente nella mischia della Serie A di rugby. Si parte questa domenica, quando gli uomini di coach Alberto Chiesa riceveranno la matricola Roma Olimpic 1930 che ha appena prelevato proprio due giocatori dal club pratese, ovvero il pilone Marco Battisti e il tallonatore Riccardo Trivilino. Quella contro la squadra capitolina sarà la prima delle 22 giornate del Girone 3 (Centro-Sud), che porteranno alla conclusione della regular season prevista per domenica 5 maggio 2024. La speranza per i Cavalieri è di tornare a disputare i playoff per sognare l'accesso all'Élite, sfumato nella passata stagione quando il Rugby Vicenza si è imposto in semifinale sia all'andata sia al ritorno. Da quell'esperienza sono rimaste però le ottime sensazioni per quanto di buono fatto, ovvero un traguardo mai raggiunto prima da parte del sodalizio che raggruppa le realtà rugbistiche di Prato e Sesto Fiorentino sin dalla sua fondazione nel 2010. Dopo l'impegno con la Roma Olimpic 1930 la squadra toscana sarà messa di fronte al derby lontano dalle mura amiche contro l'Unione Firenze, per poi ospitare allo Stadio Chersoni la Capitolina in una terza giornata che sa già di scontro diretto per il vertice. A proposito delle ambizioni dei Cavalieri Union, il presidente Francesco Fusi è intervenuto spiegando gli obiettivi, anche per quanto riguarda le tematiche fuori dal campo, per la nuova stagione di Serie A. «Il club è reduce da un’annata esaltante, c'è tanta voglia di continuare a coinvolgere le persone nel nostro progetto - le parole del numero uno pratese durante la presentazione ufficiale della nuova stagione organizzata dal main sponsor Entra Spa -. La società si fa promotrice dei migliori valori dello sport attraverso i giovani, il vero collante dei Cavalieri che sono un gruppo a forte trazione locale. Nella nostra attività cerchiamo di insegnare ai giocatori tutto ciò che serve per essere uomini maturi e responsabili ancor prima che atleti vincenti». Le buone promesse non mancano, gli avversari di livello neanche. Ma i Cavalieri Union sono pronti ad abbracciare questa nuova emozionante sfida.