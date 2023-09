Hamilton firma il futuro in rosso di Leclerc

di Leo Turrini

Un classico: Lewis Hamilton e la Mercedes rubano la scena alla Ferrari nel giorno che inaugura il week end del Gran Premio d’Italia.

Il sette volte campione del mondo ha scelto la Brianza per ufficializzare il rinnovo del contratto con la casa di Stoccarda. Due anni ancora, fino a tutto il 2025. Non solo: la Freccia d’Argento ha confermato fino alla stessa data anche George Russell.

"Per vincere". Hamilton non ha usato giri di parole: "Rimango con Mercedes perché il team come me ha un unico obiettivo: il successo. Non inseguo una vendetta per i fatti di Abu Dhabi del 2021, preferisco immaginare una rivincita. Ho fatto un lungo viaggio con questa squadra, insieme abbiamo collezionato trionfi e abbiamo ancora fame".

"I migliori". Tronfio come da tradizione, Toto Wolff ha suonato la grancassa: "Lewis non è solo un fuoriclasse che ha cambiato la storia della F1 – ha spiegato il capo del reparto corse Mercedes –. È un simbolo di inclusività ed integrazione. Non ho mai dubitato della sua volontà di continuare con noi. Insieme a Russell forma la miglior coppia di piloti in circolazione".

100 milioni. Con Mercedes Hamilton ha festeggiato 6 mondiali (il primo lo aveva vinto con McLaren nel 2008), 82 Gran Premi e 76 pole position. Per le prossime due stagioni incasserà di ingaggio una cifra superiore ai cento milioni di euro.

E Leclerc… Ho detto all’inizio che Lewis ha rubato la scena alla Ferrari ed è vero. Ma al tempo stesso la mossa Mercedes è destinata a favorire la permanenza di Leclerc in Rosso anche oltre il 2024: Carletto era il candidato logico per la successione di Hamilton, nel caso il pluriridato avesse deciso di appendere il casco al fatidico chiodo.

"Da podio". "Darò tutto per portare il Cavallino il più avanti possibile in questa gara così importante a livello emotivo": Leclerc non promette miracoli ma non è depresso. "Andremo meglio che in Olanda – ha spiegato –. Conosciamo i limiti della macchina, qui forse ne apprezzeremo i pregi. Voglio salire sul podio davanti alla nostra gente".

In tv. Le prove libere del Gran Premio d’Italia sono in programma oggi alle 14,30 e alle 17. Diretta Sky.