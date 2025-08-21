Gli uomini di Dionigi. Rosa rinnovatissima. C’è molta curiosità

Ormai i tifosi granata si sono abituati: ogni estate la rosa della Reggiana cambia profondamente. Quattro allenatori negli ultimi tre anni (in C Diana, poi Nesta, Viali e Dionigi), e girandola di direttori sportivi con Goretti, Pizzimenti e ora Fracchiolla. Mettiamoci anche i vari giovani in prestito e i contratti brevi, e il perché è presto detto. Intanto è cambiata la filosofia rispetto ai diversi prestiti degli ultimi anni: tanti arrivi a titolo definitivo, con molti contratti biennali e alcuni anche superiori ai due anni. Soltanto due i prestiti annuali, ma chiaramente va evidenziato come manchi ancora oltre una settimana alla chiusura delle porte del calciomercato e nelle ultime ore sicuramente accadrà più di qualcosa sia in entrata che in uscita.

Ad oggi questa è la rosa a disposizione di Davide Dionigi, che predilige un 3-4-2-1 dinamico. Ha, in effetti, a disposizione giocatori eclettici e c’è anche la possibilità di variare modulo, magari a gara in corso. In porta una piccola rivoluzione: niente più Bardi e fiducia al 2005 Motta, patrimonio societario che sarà affiancato dal 35enne Seculin (con Sposito ceduto al Trapani). In difesa rinnovi d’obbligo per Rozzio e Libutti, mentre i nuovi sono Bonetti, Papetti, Bozzolan e Quaranta. La novità? Nessun prestito, ma tutti di proprietà e con biennali (come Papetti e Quaranta) o addirittura triennali (come per il 2004 Bozzolan). Confermati Meroni, Sampirisi, mentre Stramaccioni è andato a Trapani. In Francia Nahounou, ceduto al Nancy, in prestito al Forlì Cavallini, non confermati Brekalo e Fiamozzi.

A centrocampo ha salutato Kabashi, ed è forse proprio questo il reparto con più novità (e non sono ancora finite). Ecco Basili, Vallarelli, Bertagnoli, Rover, Maisterra e Mendicino. Tutti con contratti pluriennali, eccezion fatta per Maisterra (un anno) e Mendicino, in prestito per una stagione dall’Atalanta. Confermati i "gioielli" Reinhart, Girma e Portanova, e un ritrovato Stulac che sarà per un altro anno di prestito dal Palermo. Urso al momento è in rosa.

Anche l’attacco è in grande evoluzione: rimasti il duttile Marras e il punto di riferimento Gondo, mentre arriva in prestito per un anno dal Verona il talento di Tavsan, e nel giro della prima squadra ci sono Cavaliere e anche Contè. Nelle ultime ore ecco il colpo Andrija Novakovich, dal Venezia. Contenderà la maglia da titolare a Gondo, e potrebbe diventare anche qualcosa in più. Hanno salutato Vido e Pettinari, così come Varela (stavolta cessione a titolo definitivo, all’Arezzo).

Tra le operazioni degli ultimi giorni ci si aspetta un esterno destro in entrata, con Missori del Sassuolo in pole position, ma occhio anche a Corazza del Bologna, Dembelè del Torino e l’ex Brescia ora svincolato Jallow. Occhio, però, anche ad altri movimenti per esempio a centrocampo: Iannoni del Sassuolo sarebbe gradito in prestito, così come Caligara sempre dei neroverdi.