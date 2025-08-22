Genoa, qualità Stanciu. Vieira vuole sorprendere

Il Genoa di Patrick Viera riparte per stupire. L’arrivo del tecnico francese, a novembre dello scorso anno, aveva fatto storcere il naso a molti; poi però è arrivata la splendida cavalcata che ha portato il Grifone ad una serena salvezza. Con la preparazione estiva a disposizione, Viera ha ridisegnato la sua squadra forte dei principi già assorbiti. Il Genoa nella passata stagione aveva mostrato una buona duttilità tattica, cambiando spesso pelle anche a seconda dell’avversario.

Sul mercato, la dirigenza rossoblù è riuscita a trattenere almeno uno dei due prezzi pregiati. De Winter, profilo appetibile per molte big, ha scelto il Milan; mentre Frendrup ha resistito alle sirene di mercato e mantiene il ruolo chiave a centrocampo nello scacchiere di Viera. La partenza di Pinamonti, non riscattato e tornato al Sassuolo, ha aperto una lacuna nella casella del centravanti, prontamente colmata dal mercato con l’arrivo di Colombo. La punta di proprietà del Milan è reduce da una buona stagione con la maglia dell’Empoli. Dal classe 2002 ci si aspetta il definitivo salto di qualità in termini realizzativi e Marassi può essere un’interessante cornice dove esprimersi. L’assenza di fantasia, spesso punto dolente del passato campionato, è stata ovviata da due innesti sulla trequarti. A destra è arrivato, in prestito dall’Inter, l’interessante prospetto Valentin Carboni. Al rientro da un grave infortunio, ma che aveva già mostrato una dose massiccia di sfrontato talento con la maglia del Monza. Quota esperienza rappresentata, invece, dal capitano della nazionale rumena Nicolae Stanciu. Endorsment della nuova proprietà, il trequartista arriva dall’Arabia e bisognerà capire lo stato di forma, ma le doti tecniche non sono in discussione. Dopo essersi salvato con tranquillità, il Grifone si candida come una possibile sorpresa di questo campionato.