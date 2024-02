Genè, un uomo in Rosso. "Ferrari, un passo avanti. Daremo fastidio a Max»

L’uomo che sussurra al Cavallino sa che in Bahrain i piloti "hanno trovato subito un ottimo riscontro". Test bugiardi oppure no per Marc Gené, commentatore Sky e brand ambassador Ferrari, la Rossa ha "fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno".

Quindi?

"Vediamo se sarà abbastanza per vincere..."

Chi è allora il favorito della stagione?

"Facile, sempre Max Verstappen".

E l’outsider?

"A questo punto speriamo di essere noi. Se tu chiedi, tante squadre sono convinte di aver fatto il passo in avanti loro, ma se guardi come è finita l’anno scorso potrebbe essere la Ferrari quella in grado di dare più pensieri alla Red Bull".

Quali sono i valori messi in campo dai test pre-stagionali?

"Difficile parlare ora, al momento ci sono due grosse variabili da tenere in considerazione: la mappa motore e il carico benzina. Sappiamo i nostri ma non sappiamo cosa hanno fatto gli altri".

Ha parlato di un passo avanti della Ferrari, qual è stato?

"Il nostro step in avanti è che i piloti sono contenti della macchina fino a questo momento. Tutto quello che avevano chiesto è presente nel progetto di quest’anno".

Cosa vuole sentire un Charles Leclerc o un Carlos Sainz quando sale su una nuova vettura?

"Ciò che non vuoi sentire da Piloti è una macchina che non sempre fa quello che ti aspetti, la monoposto di quest’anno è molto fedele, oserei dire prevedibile".

Anche Wolff ha fatto un discorso simile alla presentazione della nuova Mercedes...

"E’ naturale, ai piloti piace avere sensazioni familiari. E dalla presentazione di Fiorano si è subito capito che la monoposto era ok".

Quali saranno i Gp determinanti di questa stagione?

"Subito dopo il Bahrain sarà difficile arrivare a un giudizio, avremo un quadro più preciso in Europa. Una volta che la monoposto si sarà misurata con piste lente, veloci e variazioni di temperatura sarà tutto più chiaro".

Il dominio di Max le ricorda Michael? In che modo si può arginare?

"Ci sono dei cicli in questo sport. Adesso siamo fortunati a vedere un pilota così bravo, ma si può battere, perché non ha molto di più di Charles o Carlos".