"Formula 1: Gare in Arabia Saudita e Bahrain anticipate per rispetto del Ramadan"

Le prime due gare del campionato di Formula 1 in Bahrain (2 marzo alle 16) e Arabia Saudita (9 marzo alle 18) non sono in programma, come consuetudine, di domenica. Di mezzo c’è il Ramadam, che scatterà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. La luna sarà ’nuova’ proprio la sera di domenica 10 marzo dando il via alla ricorrenza che impone ai musulmani il digiuno dall’alba al tramonto. Il GP d’Arabia Saudita, seconda gara della stagione, si sarebbe dovuto disputare proprio in corrispondenza dell’inizio del Ramadan e per questo gli organizzatori hanno scelto di anticipare al sabato la gara di Jeddah. Così come è stata anticipata – per questioni logistiche – anche la Gara del Bahrain. Quest’ultima nel caso in cui si fosse svolta di domenica avrebbe costretto team e piloti a una corsa contro il tempo per farsi trovare pronti con un giorno in meno a disposizione.