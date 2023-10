Fiorini Pesaro Rugby, svolta a Nord/Est: partenza contro il Petrarca Padova

Per il quarto anno di fila, la Fiorini Pesaro Rugby si presenterà ai nastri di partenza della Serie A. L’attesa è tanta e non mancano le novità, a partire dal girone: i kiwi giallorossi, infatti, debuttano a Nord/Est, dove si troveranno di fronte dieci squadre venete e una lombarda, l’Aidana. Con 38 punti, la Fiorini ha chiuso l’ultimo campionato al sesto posto. Un risultato che secondo il presidente del Pesaro Rugby, Simone Mattioli, rafforza la convinzione che la strada intrapresa sia finalmente quella giusta: «È stata una stagione interessante, che ha dimostrato che abbiamo la capacità di reagire anche di fronte a situazioni non facili. La prima squadra ha concluso il campionato a metà classifica nonostante un percorso piuttosto travagliato. È stata la riprova che siamo in grado di gestire questa categoria e una conferma della maturazione della società». Quanto alla nuova avventura in un girone inedito: «L’attesa per questo campionato è palpabile, c’è tanta curiosità per le nuove avversarie con cui ci andremo a confrontare. Siamo la squadra più “esotica” del girone Nord/Est. Abbiamo voglia di fare questa esperienza e grandi motivazioni. In estate abbiamo lavorato sodo, cercando di irrobustire la nostra rosa, andando ad aggiungere a un nucleo forte di giocatori cresciuti nel nostro vivaio, quei profili che secondo lo staff tecnico servivano per completarci». Sulla stessa lunghezza d’onda il Direttore Tecnico, Nick Scott: «È bello avere numerosi giocatori della zona o cresciuti nelle file del Pesaro Rugby, si tratta di un progetto locale che tutti hanno molto a cuore. Anche grazie all’innesto dei nuovi arrivi, il gruppo è molto cresciuto durante l’estate, iniziamo la stagione con grande positività». Carichi i tecnici Paolo Panzieri e Massimo Sandri, che pensano già al debutto casalingo contro il Petrarca Padova, formazione cadetta dello stesso Petrarca che milita nella massima serie: «Ci attende un campionato difficile ed emozionante, che ci vedrà giocare in casa delle principali realtà rugbistiche italiane. La squadra è ben allestita, siamo fiduciosi: nel precampionato ai ragazzi abbiamo chiesto tanto e stanno rispondendo positivamente». Carico anche il capitano, Carlo Villarosa: «Questo è il mio settimo anno con la fascia e non vedo l’ora di iniziare».