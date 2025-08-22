L’obiettivo stagionale? Essere una sorpresa o meglio, la Sorpresa (con la esse maiuscola) del campionato. E sia chiaro, di riuscirci senza affatto trascurare la cavalcata in Conference League, dove la finale è realisticamente nel mirino.

Sì, la Fiorentina non si nasconde e si vede protagonista della serie A. Protagonista, appunto, evitando di focalizzare in modo preciso _ e a suo modo limitativo _ il fatto di puntare al piazzamento in Europa League o magari alla Champions che verrà. Dove si arriva, si vedrà. Punto.

Sì, la Fiorentina proverà a correre il più forte possibile, consapevole che lo step raccontato dal cambio di allenatore e dal mercato estivo (fra l’altro ancora in ebollizione), vale concretamente un passo in avanti rispetto al recente passato. La panchina consegnata a Pioli è già una garanzia di un salto verso una concretezza e una stabilità che i viola avevano ottenuto in modo parziale con Italiano per poi tornare nel limbo della mediocrità con Palladino.

Pioli è un allenatore di ‘fascia alta’. Uno che è tornato a Firenze con motivazioni ed esperienza da vendere. Idee chiare sul modulo (3-4-1-2 con alternanza al meno sbilanciato 3-5-2) e uomini giusti, giustissimi, a disposizione. L’ingaggio di Dzeko, il riscatto di Gud e il no a qualsiasi tentazione di addio di Kean, permetteranno all’allenatore di sfoggiare un tridente a cinque stelle, mentre sulla mediana, ai lati ci sono cursori imprendibili come Gosens e Dodo, con al centro Fagioli (finalmente nel ruolo di inventore) e Sohm (ex Parma) che ha portato fisicità e ‘cattiveria’.

In difesa c’è addirittura abbondanza di nomi e di qualità. Capitan Ranieri, Pongracic, Comuzzo ma anche Pablo Marì e il nuovo arrivo Viti. Tante soluzioni per ogni evenienza. E con in testa quel concetto assolutamente chiaro: la Fiorentina vuole essere la Sorpresa della stagione. Sì, con la esse maiuscola.