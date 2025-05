Febbre rossa tra vip, tortellini e simulatori

Le truppe dei tifosi hanno iniziato a godersi lo spettacolo da ieri, perché le prove libera hanno anche segnato l’arrivo degli appassionati che si sono presentati colorati e coloriti al weekend del Santerno. Lo spettacolo offerto è stato a 360 gradi, con i piloti che si sono improvvisati chef sul palco della fan zone, l’area riservata agli spettacoli per i tifosi. Sul palco in tarda mattinata sono saliti i due piloti della McLaren, con Norris che ha detto che Imola è il suo gp preferito, mentre sono quasi a casa Isack Hadjar e Liam Lawson, dato che la Racing Bulls è a Faenza. Ma ai fornelli la sfida vera è per Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, ai quali lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, ha chiesto di preparare i tortellini. Applausi per Alonso, che i ferraristi hanno ancora nel cuore. Notati tra il pubblico Ciccio Graziani e Jacques Villeneuve. I fans che vogliono cimentarsi con l’ebbrezza della guida sul Santerno hanno a disposizione i simulatori virtuali, altri possono essere protagonisti di un vero pit-stop, altri ancora scelgono la ruota panoramica e il ristorante sospeso ‘Dinner in the sky’. Imola è una festa anche prima dello spegnimento del semaforo.