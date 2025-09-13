Esame con il prof Vale. Academy, i ragazzi terribili all’appuntamento clou

Occhio ragazzi, perchè il prof vi guarda. E magari poi vi chiama per mettere un voto sulla vostra pagella. E il suo giudizio, non è mai inutile ribadirlo, è spesso severo e senza appello.

Specie, quando quel prof, ovvero Valentino Rossi, si aspetta risultati dai suoi ragazzi. Dai campioni della sua Academy. E il banco di prova è la pista di Misano.

Già, Misano. Ovvero l’aula magna del lavoro dell’"università" di Vale. Lui qui ha vinto sempre e comunque – sì anche da quando ha deciso di correre, divertirsi e prendersi risultati sulle quattro ruote – e a Misano, Valentino consegna ai suoi ragazzi le lezioni più importanti.

E allora ecco che il weekend in Romagna di Luca Marini, il fratello, come di Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e ovviamente Pecco Bagnaia, diventa un weekend da esame di maturità. Da test finale per un corso di laurea.

Tutti loro sulla pista di Misano possono vantare il lusso di sentirsi nel salotto di casa e questo anche grazie e soprattutto a Rossi e alle giornate di lavoro con l’Academy.

Morbido o Bez, proprio come Diggia, Marini e Pecco delle curve, dei cordoli, dei punti più complicati o favorevoli della pista. A loro li ha insegnati, evidenziati e fatti segnare sul taccuino Rossi. Rossi che quando si accendono i riflettori di Misano sa che i suoi piloti, da queste parti hanno carte in più da mettere sul tavolo e cercare il massimo.

Occhio, ragazzi, perchè Valentino, il prof, anche questa volta vi seguirà con attenzione. Confidando in qualche segnale di rilancio del ’fratello’ Bagnaia o magari in una zampata tutta orgoglio e cattiveria di Morbidelli.

E poi c’è Bezzecchi. Cresciuto con Rossi fra il ranch, le lezioni di teoria dell’Academy e i mille giri di pista. La pista di Misano.

Marco ha portato una valore aggiunto all’Aprilia e proprio all’Aprilia consegnerà anche quei segreti di Misano che gli ha confidato il professor Vale nelle stagioni da ducatista.

Tutti in pista, dunque, e tutti pronti a far felice Valentino. Perché, occhio davvero, arriveranno le sue pagelle.

E i voti di Rossi, da sempre, valgono sempre il doppio. Nel bene o nel male.