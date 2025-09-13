Eravamo quattro miti ai box. Lezioni da Ago, Vale, Max e Stoner

dall’inviato

La notte di festa, quella della Hall of Fame, organizzata a Rimini da Dorna e il giorno dopo tutti in pista. Anzi, nei box, quasi quei campioni del Mondo di ieri, del passato, fossero i mental coach dei piloti di oggi. Così, una volta rimesso in valigia, lo smoking, è stato curioso osservare e in qualche modo seguire il venerdì dei numeri uno presenti ieri al paddock e nei box, ovvero Valentino, Casey Stoner, Giacomo Agostini e Max Biaggi. Tutti pizzicati in team diversi, quasi, in questo caso, a volersi, in qualche modo sfidare ‘appoggiandosi’ ai loro piloti preferiti.

E allora ecco Giacomo Agostini, da sempre numero uno della storia Yamaha a tu per tu nel team della casa giapponese, con Fabio Quartararo. Ago che parlotta con il pilota francese sembra volergli dire che alla fine, lui, Quartararo il suo lavoro con la Yamaha lo sta facendo alla grande. Nonostante le mille difficoltà nella gestione e nella crescita di una moto complicata. Tutto da rileggere e gustare anche il blitz in Honda di Casey Stoner. Il campione australiano era stato uno dei protagonisti della serata della ‘Hall of Fame’ ed era ovviamente attesissimo in zona paddock al circuito. Sorriso sincero, qualche selfie rubato da chi se l’è trovato a passeggiare a fianco nell’area box e poi quella visita al box Honda. Lui che comunque ha stampato il nome a lettere cubitali anche nella storia di Ducati, con il suo Mondiale spettacolare e unico.

Ed eccoci a Valentino Rossi. Lui al box c’era ovviamente come padrone di casa. E così Vale, dopo la festa di giovedì, ieri si è rimesso accanto ai suoi piloti per spingerli in un weekend dove chi corre con i suoi colori (il giallo Rossi) non può non essere protagonista. Pronta, prontissima, la risposta di Morbidelli che in qualche modo con la prestazione di ieri, ha voluto dimostrare al team Rossi, la grande soddisfazione per il contratto appena rinnovato. Valentino ai box ha monopolizzato (come sempre) anche l’attenzione di a Misano lo vorrebbe ancora vedere in pista. Da numero uno. Come è sempre stato.

Si arriva al box Aprilia e anche qui ecco il pezzo di storia che il team di Noale continua a raccontare con orgoglio, ovvero la presenza di Max Biaggi. Max è un riferimento prezioso per Bezzecchi e per Martin. Con il primo, il progetto Aprilia è arrivato allo step decisivo per portare la moto a ridosso dello strapotere Ducati. Il feeling Bezzecchi-Aprilia ha avuto sotto lo sguardo attento di Biaggi uno sviluppo essenziale nella ricerca dei risultati che già in questo 2025 iniziano a portare frutti prezioso. Biaggi si è confrontato anche con Martin che proprio in questo weekend a Misano è apparso vicinissimo a iniziare il percorso migliore dopo le mille difficoltà per un inizio di stagione segnato e compromesso dagli infortuni.