Entella, matricola terribile. Guida il giovane Chiappella

Bentrovata Serie B. La Virtus Entella torna in cadetteria dopo tre stagioni. Lo scorso campionato è stato poco meno di una marcia trionfale per la squadra di Chiavari; una sola, ininfluente, sconfitta a settembre e poi un’imbattibilità totale che ha permesso ai biancoazzurri di blindare il primo posto con un filotto impressionante di 32 risultati utili consecutivi. L’artefice dell’impresa, mister Fabio Gallo, ha però lasciato la panchina pochi giorni dopo la straordinaria promozione per una differenza di vedute con la dirigenza. Trovandosi, quindi, nella condizione di dover scegliere un nuovo allenatore, la scelta è ricaduta su Andrea Chiappella, giovane tecnico cresciuto calcisticamente e spiritualmente nella Giana Erminio. Il primo volo lontanto da casa del classe ’87 è, quindi, in Liguria dove dovrà tentare di guidare la squadra alla salvezza. L’Entella salpa alla volta della nuova annata, forte di alcuni innesti per provare a competere nella nuova (non così tanto per alcuni) categoria. Dal Bari arriva il centrocampista libico Benali: un colpo, questo, dedito ad alzare il livello di esperienza di un reparto dove figurano il giovane Lipani e Karic, acquistato a titolo definitivo, dopo la scorsa seconda metà stagione in prestito. Per quanto riguarda il fronte offensivo, invece, Chiappella potrà contare sul nuovo innesto Flavio Russo, arrivato da Sassuolo e alla ricerca di continuità. Inoltre, in prestito dal Como e alla ricerca di spazio dove esprimersi, arriva la punta Fumagalli (4 gol con la maglia del Cosenza nell’ultimo campionato).

La definizione data dal direttore generale Matteo Matteazzi rappresenta perfettamente il comportamento che dovà assumere la squadra in un campionato i cui i rapporti di forza si costruiscono giornata dopo giornata: la Virtus Entella si prepara ad essere la matricola terribile della Serie B.