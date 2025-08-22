di Simone Cioni

Rivoluzione, con un occhio di riguardo per valorizzare i prodotti del proprio vivaio. Questo il mantra dell’Empoli, che dopo quattro stagioni in A come non era mai successo nella sua ultracentenaria storia, tornerà quest’anno a disputare il campionato cadetto. Deciso di non proseguire con D’Aversa, ancora comunque a libro paga, il club azzurro ha affidato la panchina a Guido Pagliuca, mister toscano emergente artefice del ‘miracolo’ Juve Stabia. L’identikit ideale per guidare una vera e propria rivoluzione tecnica incentrare su profili giovani tanto di prospettiva quanto con alle spalle già qualche campionato importante di B. Via quindi i vari Marianucci, Fazzini, Anjorin, Pezzella, Grassi, Gyasi, Cacace e Goglichidze, da cui sono arrivati quasi 30 milioni di euro, oltre agli svincolati Ismajli ed Henderson. È tornato, invece, sempre in prestito dal Torino con diritto di riscatto, l’attaccante Pellegri. Un potenziale crac per la categoria. Essendo ancora in fase di recupero per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dello scorso dicembre, però, difficilmente sarà disponibile prima di ottobre ed ecco allora che in attacco qualcosa ancora manca. L’uomo in grado di spostare gli equilibri per personalità, visione di gioco e qualità tecniche, è il romeno Ilie arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. La tenuta difensiva dipenderà invece molto da Curto, dalla crescita di Guarino e dagli eventuali innesti che ancora devono arrivare, oltre che dall’esperienza del portiere Fulignati, giunto alla soglia dei 31 anni a difendere quei colori che tifava da piccolo dalla Maratona. Fasce coperte da Elia, ex Spezia e dal più grande dei fratelli Carboni, cresciuti nel vivaio dell’Inter, mentre in mezzo al campo grande chance per i prodotti del vivaio Belardinelli e Ignacchiti con il catalano ex Sampdoria Yepes importante alternativa.