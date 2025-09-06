È una Rossa al limite. Leclerc: "Ce la giochiamo». Hamilton e il fattore tifosi

Siamo sempre lì, con questa benedetta Ferrari. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Nelle prove libere Leclerc è stato velocissimo, Hamilton non è andato male. E però via radio Carletto ha espresso inquietudine dialogando con il muretto: la SF25 al solito è molto…nervosa, non è semplice tenerla in strada. Ci risiamo? Torna a preoccupare l’altezza da terra della vettura? La sospensione posteriore funziona o no?

Leclerc. Comunque ecco la versione del monegasco, staccato di pochi millesimi dalla McLaren di Norris. "La nostra vettura non è stata la più costante nei giri sia a basso che ad alto carico di carburante, ma è stata veloce, che è meglio rispetto ad avere la situazione opposta. Abbiamo del lavoro da fare sul giro secco per estrarre il massimo in qualifica e per migliorare la nostra costanza di prestazione. Penso che sarà una battaglia molto serrata per la pole come è stato lo scorso anno su questa pista. Per ora le cose sono andate abbastanza bene e credo che avremo la possibilità di giocarcela".

Hamilton. E il Baronetto? Si gode l’atmosfera, per il momento. Ha detto Lewis: "È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche. La macchina è sembrata piuttosto buona ed è stato incoraggiante chiudere in testa FP1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni che analizzeremo con attenzione, perché non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista delle qualifiche. Il nostro passo sul giro è parso competitivo e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà quindi capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi e lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica".

Vasseur. Cautamente fiducioso il capo del reparto corse. "Leclerc è andato bene, ha trovato in fretta il ritmo giusto – ha spiegato Fred Vasseur –. Adesso ovviamente dobbiamo trovare il bilanciamento giusto per costruirci una occasione, abbiamo nel cuore l’enorme emozione per la vittoria del 2024. I tifosi sono sempre fantastici con noi. A me addirittura hanno regalato una piantina di origano, dicendo che porta fortuna! Hamilton? Ha avuto un paio di Gp senza fortuna prima della sosta estiva e poi in Olanda le cose non hanno funzionato. Ma gli ha fatto bene il calore con il quale i fans lo hanno accolto qui a Monza: nelle prove libere ha avuto un approccio fantastico, darà tutto per la Scuderia e per se stesso".

Leo Turrini