E’ al via della 12 ore con una Porsche

Nonno Barrichello aveva una villetta vicino all’autodromo di San Paolo. Fu lui a regalare al nipote Rubens il primo kart per dare gas alla carriera di un talento che mise piede nel Mondiale di Formula 1 nel 1992 con la Jordan. Ma il grande salto nel Duemila e le 6 stagioni Ferrari. Poi Honda, Brawn, Williams. Nel 2011 l’addio alla F1, ma non alle corse: Indy Car, 500 Miglia, kart, 24 Ore di Daytona e la Stock Car Brasile che a dicembre ha vinto per la seconda volta. E oggi è impegnato a Monza nella Hancook 12 Ore al volante di una Porsche 911 GT3 Cup del team Q1 Trackracing insieme con "gli amici" connazionali Eduardo Menossi e Marcos Vinicius Neves.