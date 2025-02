Ducati, via al duello dei più forti. Marquez si sente già il numero uno: "Bagnaia sarà il rivale da battere»

La prima sfida – quella delle parole – è un incrocio di sorrisi, di complimenti reciproci e di pacche sulle spalle. La seconda – quella vera, quella che si accenderà in pista – sarà sicuramente meno ricca di fair play. Inevitabile.

Pecco e Marc si presentano insieme, accanto, proprio come nel box Ducati, al debutto del Mondiale 2025. Prima scena, il Gp della Thailandia.

Comincia Bagnaia: "Che risultato mi aspetto? Firmerei per una doppietta rossa in ogni weekend. Io e Marc, da quando lavoriamo sulla stessa moto, abbiamo fornito agli ingegneri e al team lo stesso tipo di sensazioni. Di indicazioni. Dunque... entrambi abbiamo le carte in regola per fare molto bene".

"Marquez il mio primo avversario? – rilancia –. Lui è fortissimo, lo sappiamo bene, ma nella lotta ci saranno anche altri, ovvero Bezzecchi, probabilmente anche Acosta...".

Marquez ascolta il compagno-rivale, annuisce e poi mette sul piatto la sua idea di sfida tutta sotto il segno di Ducati.

"Non ci sono dubbi, il rivale da battere per me sarà Bagnaia. Insieme abbiamo fatto un buon lavoro. Come mi sento io? La moto mi piace da matti. Mi ci sono trovato subito molto bene e poi... ho il fuoco nello stomaco e questo non lo sentivo più da qualche stagione".

"Credo di essere nel team giusto e con la moto giusta", la sentenza con cui Marquez si candida a primo protagonista nella caccia al Mondiale".

Un altro sguardo, di una strana ma curiosa complicità, un altro sorriso e la parola torna a Pecco. "Di sicuro la presenza di Marc mi aiuterà a farmi migliorare. Cercherò di imparare anche da lui. E su un’altra cosa non ho assolutamente dubbi: correrà sulla Ducati più forte di sempre. Dopo i test abbiamo deciso di confermare il motore 2024 che ha ancora un bel potenziale...Ci divertiremo".

Dove divertimento sarà anche e soprattutto un duello infinito. Gara dopo gara, punto dopo punto, sportellata dopo sportellata. "Sarà una grande sfida la nostra – rilancia Bagnaia –. Sarà una battaglia anche dura ma non vedrete mai episodi come in Argentina 2016 (il contatto fra compagni andato in scena con il duello Iannone-Dovizioso ndr)".

Pecco e Marc, in altre parole, non si nascondono: entrambi vogliono il Mondiale. Entrambi sanno chi potrebbe rappresentare la concorrenza più agguerrita (Bez e Acosta) ed entrambi lanciano un messaggio al campione in carica, Martin bastonato dalla fortuna nel pre-season e assente ai primi due Gp del 2025.

Sentite Marquez. "Quanto gli è capitato fa in qualche modo parte del nostro sport. Ho scritto un messaggio a Jorge e gli ho detto di ascoltare il suo corpo... di non sottovalutare i messaggi che il corpo manda a un pilota. Io non l’ho fatto e ho pagato questo a caro prezzo".

Chiusura sul... pronostico: Pecco, chi vincerà il Mondiale? "Io".

Marc, chi vincerà il Mondiale? "Io".

Signore e signori, il duello più atteso del 2025 è davvero iniziato. Buon divertimento.