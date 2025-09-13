Ducati, il sogno raddoppia. Gresini e Alex al lavoro per un’altra moto nel 2026

L’obiettivo, il sogno, l’ambizione marchiano il concetto con sufficiente chiarezza: Alex Marquez e il team Gresini puntano a poter mandare in pista nel 2026 una Ducati ufficiale. Sì, proprio come la squadra Vr46 di Valentino (quella che oggi vede in sella Fabio Di Giannantonio).

I lavori in corso per arrivare all’obiettivo – strategico e d’impatto – sono partiti qualche tempo anche se il ds Grassilli ha sottolineato che la scelta non è facile e ovviamente scontata. Detto questo, il punto è che i fratelli Marquez il prossimo anno potrebbero essere due piloti di moto ufficiali di Borgo Panigale.

Ed eccoci al weekend di Misano. Che di fatto potrebbe essere una sorta di linea di demarcazione per la scelta di Ducati. Di sicuro in questo weekend il team Gresini vivrà giornate particolari. La pista romagnola è la pista di casa. Le curve di Misano sono il perimetro del regno di Gresini, del suo ricordo, del suo team di oggi, dei sogni di Nadia.

Che, basta andare a rileggere le cronache del Gp 2024 (il primo dei due di seguito andati in scena sulla Riviera) vide proprio Marquez (Marc) e l’azzurro del team Gresini prendersi una vittoria esaltante. Erano i giorni in cui iniziò a prendere corpo – in modo concreto – il grande salto di Re Marc dalla squadra satellite al team rosso delle Ducati factory. E oggi la scena potrebbe riprendere quota nella direzione che dicevamo. La Ducati Gresini che nel 2026 potrebbe essere come quella che porteranno in pista Marquez e Bagnaia e il Diggia di Valentino.

Di sicuro, Misano a parte, Alex Marquez sta vivendo un 2025 da pilota di primissima fascia. Un pilota che non a caso, a lungo, è stato (e lo è ancora) il primo rivale del fratello nella corsa – velocissima – verso il titolo.

Alex e Gresini sono sono una storia bellissima e che nel fine settimana romagnolo potrebbe davvero firmare un qualcosa di speciale. Senza dimenticare Aldeguer. Talento puro e giovanissimo che Gresini sta facendo arrivare in fretta a diventare un campione vero e assoluto.

Il progetto 2026 di Ducati accenderà presto i riflettori sulla struttura della squadra di Nadia. E l’opzione moto ufficiale passa proprio dalle emozioni di questo Misano.