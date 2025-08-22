Dopo la paura c’è speranza. Frosinone riparte dai giovani

A volte lo spavento può essere benzina verso lidi insperati. La difficoltà della Serie B è rappresentata perfettamente dalla storia recente del Frosinone che in due stagioni è passato dalla lotta per non retrocedere in Serie A, al rischiare seriamente di passare dall’insidioso valico playout. Lo scampato pericolo ha condizionato chiaramente le scelte della dirigenza frusinate che ha deciso di ripartire da Massimo Alvini in panchina, ma soprattutto di muoversi sul mercato. Partito Cerofolini direzione Bari, in Ciociaria è arrivato un portiere che l’anno scorso ha ben figurato in massima serie: Alen Sherri si accasa allo Stirpe, in prestito dal Cagliari. La difesa a tre riparte naturalmente da capitan Marchizza, capace di interpretare con fluidità il ruolo di braccetto. A completare il reparto arretrato Biraschi e Monterisi, con alternativa individuata nel neoacquisto Calvani, in arrivo dal Genoa in prestito dopo una buona seconda metà di stagione con la maglia del Brescia. Sempre dalle Rondinelle, arriva anche il deputato ad occupare la corsia mancina, Niccolò Corrado. Controparte sulla fascia destra dovrebbe essere Anthony Oyono, con il gemello Jeremy prima alternativa nel ruolo. Il capitolo attacco è il più interessante. Arrivato il prospetto Raimondo in prestito dal Bologna, ad affiancarlo nel ruolo di centravanti giunge dai dilettanti Gori, attaccante da 28 gol nella scorsa Serie D, ma già claudicante per un infortunio patito durante la preparazione e per cui sarà comunque necessario un periodo di adattamento tra i pro. Ai lati della punta gli indiziati principali sembrano essere Ghedjemis e Kvernadze. Con la voglia di far dimenticare la paura della scorsa stagione, in Ciociaria si riparte da una rosa giovane le cui ambizioni si delineeranno lungo il campionato.