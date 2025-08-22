DiFra riparte dal Lecce. Camarda, bella scommessa

Eusebio, missione salvezza, atto terzo. Dopo due retrocessioni consecutive, mister Di Francesco arriva con il solito obiettivo, stavolta sulla panchina di un Lecce reduce da tre, sudate ma entusiasmanti, salvezze di fila.

Il tecnico, nonostante lo scopo non raggiunto alla guida di Frosinone e Venezia, ha mostrato un’ottima capacità di gestione dei gruppi squadra, arrivando sempre in gioco all’ultima giornata. Il suo Lecce ha già una pelle ben definita, almeno ai blocchi di partenza: sarà il 4-3-3 il modulo dei giallorossi. In porta l’imprescindibile Falcone, alla quarta stagione salentina. La partenza di capitan Baschirotto è un fattore in grado si spostare gli equilibri del reparto difensivo, compito di Gaspar, perciò, sarà colmare la lacuna in termini di leadership. Sulla linea mediana, Di Francesco ha candidamente dichiarato che il suo regista dovrebbe essere Pierret. Il francese ha già fatto vedere delle ottime cose, ma per interpretare al meglio il ruolo ha da migliorare soprattutto la propensione alla verticalizzazione. In attacco, un obiettivo prefissatosi dal tecnico abruzzese è la rivalutazione di Banda. L’esterno zambiano, fermato lungamente da un brutto infortunio al malleolo la scorsa stagione, ha bisogno di ritrovare minutaggio e fiducia per tornare ai livelli di due anni fa. Infine, l’aspetto da cui dipenderà tanto della stagione. Per un Krstovic, leader tecnico totale della formazione, ancora oggetto di insistenti voci di mercato, c’è un Camarda che scalpita per mostrare veramente che giocatore è. Il classe 2008 di proprietà del Milan è atteso alla prima stagione con continuità fra i grandi e le aspettative sono altissime. La stoffa ha già dimostrato di esserci, resta da capire in che categoria (da buon giocatore a campionissimo, ne passa eccome) andrà inserito. La concorrenza per restare in Serie A è forte, ma il Lecce certamente non parte battuto.