Decima stagione consecutiva: "È qualcosa di straordinario"

Rozzio, sta per iniziare la sua decima stagione consecutiva con la maglia della Reggiana. Ormai sta superando la definizione di capitano e può essere considerato una leggenda granata. Che effetto le fa?

"Dire che sono orgoglioso è riduttivo. Dieci anni a Reggio di cui sei da capitano... Si tratta di qualcosa di straordinario e che mi fa sentire ancora più responsabile. A volte mi capita di pensare che piega avrebbe preso la mia carriera se fossi andato via ed è veramente strano. Io ormai mi sento reggiano a tutti gli effetti, abito a Correggio e la maglia granata è come una seconda pelle. Auguro ad ogni giocatore di vivere quello che sto vivendo io".

Dieci anni significano anche dieci gruppi diversi: quello che sta nascendo che caratteristiche ha dal punto di vista sia ‘emotivo’ che tecnico?

"Eccetto quello della Serie D, credo sia di gran lunga quello più giovane di tutti. Devo dire che le sensazioni che ho vissuto in ritiro sono molto buone, c’è grande serietà, concentrazione e voglia di apprendere. C’è tanta qualità, ma dobbiamo essere consapevoli che in Serie B non basta. Quando inizierà il campionato servirà la malizia di una squadra disposta a fare di tutto tutto pur di salvarsi. Non è sufficiente essere puliti tecnicamente, le partite a volte si vincono anche in un’altra maniera".

L’anno scorso avete messo in piedi una salvezza miracolosa: cosa vi è rimasto di quel percorso straordinario? Qual è stato il momento più esaltante?

"Senza dubbio il derby vinto col Modena è stato qualcosa di unico. Se ci ripenso e sono onesto, per il percorso che avevamo fatto forse non meritavamo di salvarci, perché eravamo stati troppo incostanti. Invece si è riacceso qualcosa e abbiamo fatto un’impresa. È stato più bello di vincere un campionato".

Come state vivendo all’interno dello spogliatoio le vicissitudini societarie? La sua grande esperienza immaginiamo le stia servendo per fare capire a tutti che a Reggio le cose si fanno seriamente…

"Cerchiamo sempre di stare fuori da queste dinamiche e di pensare solo al campo. Poi è chiaro che essendo il capitano cerco di essere informato, ma il gruppo deve restare connesso esclusivamente alla parte sportiva". Facciamo le carte alla Serie B: chi sono le favorite per la promozione diretta e con quali squadre invece dovrete giocarvi la salvezza? Chi sarà la rivelazione?

"Per la A dico Palermo, Monza, Venezia ed Empoli, ma anche la Sampdoria per il blasone che si porta dietro e i giocatori che ha, credo abbia una grande voglia di rivalsa. Noi che puntiamo alla salvezza ce la giocheremo con le neopromosse (Entella, Avellino, Padova e Pescara, ndr) e magari con quelle dell’anno prima (Carrarese, Juve Stabia, Mantova e Cesena, ndr) perché la seconda stagione è sempre più complicata e lo abbiamo provato sulla nostra pelle".

Il giocatore più forte che ha dovuto marcare in questo biennio di Serie B e perché?

"Pio Esposito è certamente un gran giocatore, ha fisico e fiuto per il gol, ma anche Coda che è molto intelligente e sa muoversi in area. In più aggiungo Iemmello che è anche molto bravo a fare da raccordo col centrocampo. Questi tre mi hanno impressionato".

È capitano della Reggiana, ha due figlie ancora molto piccole e quindi impegnative, dove ha trovato tempo e forza per laurearsi in psicologia?

"Il tempo onestamente non lo so (ride, ndr), ma la forza ti viene quando ti piace così tanto fare una cosa. Gli esami comunque li avevo già finiti quando è nata Diana, la più piccolina, quindi ho poi dovuto ‘solo’ scrivere la tesi. Comunque non è finita qui perché voglio dare anche la magistrale".