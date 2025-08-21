Dai tifosi un coro unanime di protesta: "Rispetto per la città, vogliamo chiarezza"

Da mesi chiedono rispetto per Rimini. Lo hanno scritto su uno striscione che portano in giro per la città. Non c’è pace per i tifosi biancorossi. E quella che sta volgendo al termine è stata un’estate particolarmente tribolata per loro. Forse la più tribolata. Due volte nell’ultimo mese sono scesi in piazza. La prima all’inizio di luglio per chiedere chiarezza a Stefania Di Salvo, l’ormai ex presidente del club. In corteo hanno raggiunto, dalla sede del club, piazza Cavour per incontrare il sindaco Jamil Sadegholvaad. Hanno chiesto di essere rassicurati sventolando le bandiere a scacchi biancorossi. Ma non sono stati ascoltati. Così, a distanza di un mese si sono fatti rivedere in piazza Cavour quando lo scenario societario era diverso rispetto a quello di un mese prima.

La discesa in campo della Building Company non andava e non va a genio ai tifosi biancorossi, soprattutto a quelli della Curva Est che a più riprese non le hanno mandate a dire alla nuova proprietà. Striscioni appesi in giro per la città, comunicati con parole durissime. Modi certamente sbagliati, ma sui concetti e sulla preoccupazione espressa è quasi impossibile dare torto ai tifosi del Rimini. Che appena qualche giorno fa sono tornati ad alzare la voce con un comunicato.

"Si può tenere in ostaggio il club di una città come Rimini? – si chiedono sui social – Noi siamo convinti di no e ci auguriamo che anche chi ha certe chiavi in città la pensi così. Torneremo a ribadirlo anche sabato prossimo. Sabato infatti inizia il campionato e questa società da quando è arrivata non sta facendo altro che accumulare nuovi debiti senza propositività alcuna. Un’assenza clamorosa, questa della ‘nuova società’, che dimostra come la loro presenza sia puramente parassitaria". Insomma, quello tra i tifosi della curva e la Building Company è un amore che non sboccerà mai. Perché se da una parte si procede con parole dure, dall’altra, in casa Building, tutti i giorni è una minaccia di querele. Ma non solo. Il direttore sportivo (ormai ex?) Luca Nember appena dieci giorni fa con un comunicato, oltre ad aver annunciato di rinunciare all’incarico, ha riferito di essere stato aggredito da tre individui "presumibilmente riconducibili alla tifoseria riminese". Niente parole dolci da entrambe le parti, quindi. Questo il clima in cui il Rimini inizia la sua quarta stagione consecutiva in serie C. Forse era possibile chiedere di meglio? Sicuramente sì, ma sul perché il Rimini oggi si trovi in questa situazione chiedere alla Di Salvo.