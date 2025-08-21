Da Arezzo a Perugia Strada piena di insidie

Il calendario non ha riservato al Forlì un atterraggio morbido in serie C. Dopo otto, lunghi, anni di ‘cattività’ nel purgatorio dei dilettanti, i biancorossi si riaffacciano nella categoria che vuol dire casa e romperanno il ghiaccio, domani (ore 21.15), al ‘Città di Arezzo’, domus degli amaranto di Cristian Bucchi, tra i più autorevoli candidati alla promozione. Primo settembre, andiamo: è già tempo di derby. Quello per antonomasia. Il più sentito. Al ‘Morgagni’ – lavori in corso permettendo, l’alternativa è il ‘Berti’ di Caldiero, nelle bucoliche colline veronesi – arriva il Ravenna, ripescato in C grazie a una ‘Cellinata’ e costruito per stupire con effetti speciali. Altra trasferta da brividi alla terza, quando il Galletto farà scalo al ‘Riviera delle Palme’, catino infernale (oltre 4.500 abbonati) della Samb(a), parimenti neopromossa. Sei giorni dopo si rinsalderà, in Romagna, l’antico patto di fratellanza con la tifoseria eugubina.

Secondo derby alla 5ª: Forlì al ‘Romeo Neri’ per sfidare un Rimini che, a oggi, è un mero cantiere aperto, un’idea in divenire. Poi si torna dinanzi al pubblico amico per ricevere la visita di un’altra notabile del campionato: la Vis Pesaro di mister Stellone (due promozioni in serie A alla guida del Frosinone). Romberà il motore biancorosso, il 23 settembre, in casa Piaggio al cospetto del Pontedera di un altro marpione della panca: Leonardo Menichini, discepolo e storico vice del ‘Sor Magara’ Carletto Mazzone. Sfida inedita, all’8ª, contro un’altra matricola terribile: il Guidonia. Per informazioni citofonare Ravenna.

Poi a Forlì sbarcherà una Ternana attualmente nel pallone: mercato in tilt (sfumati Di Nardo e Zambataro), campagna abbonamenti saltata e trattative in corso per la cessione del club. Il 19 ottobre il Forlì s’imbarcherà per Sassari (stadio ‘Vanni Sanna’), dove ad attendere i biancorossi ci sarà una Torres attrezzata per l’ennesimo campionato all’avanguardia. Sette giorni dopo, ecco al ‘Morgagni’ gli abruzzesi del Pineto, specialisti in trappoloni e ormai acclimatatisi in serie C. Trasferta di lusso, il 2 novembre, all’’Ardenza’ di Livorno, contro una nobile decaduta che non fa mistero di puntare a un campionato da attrice protagonista, forte di un tandem di attaccanti (Dionisi-Di Carmine) da far tremare i polsi. Seguirà un’altra sfida priva di precedenti, quella contro la meglio gioventù zebrata (leggasi Juve Next Gen) al ‘Moccagatta’ di Alessandria. Poi in terra di Romagna salirà il Lupo molisano, con nutrito ‘branco’ al seguito, per pascersi dei tre punti. Dopodichè il Galletto dovrà recarsi nella ridente Piancastagnaio, paesino lillipuziano spalmato nella provincia di Siena, per incrociare il destino con la Pianese, avversario di piccolo cabotaggio ma nondimeno insidioso. Lo stesso dicasi per i neopromossi piemontesi del Bra, attesi in Romagna il 30 novembre.

Due big match alla terzultima e all’ultima di andata, allorquando il Forlì sarà chiamato a misurare le ambizioni rispettivamente dell’Ascoli del post-Pulcinelli, in un ‘Del Duca’ da record (si va verso quota 7.000 abbonati), e del Perugia che promette di scatenarsi nei ‘giorni del condor’ (nel mirino del ds Meluso: Petermann e Parigi); in mezzo il derby meno coinvolgente, con il Carpi al ‘Morgagni’. Girone di ritorno a sequenza simmetrica.

Marco Lombardi