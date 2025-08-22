Cuesta è una bella storia. Parma, Bernabè il cervello

Raramente si era creato un tale alone di curiosità attorno ad un tecnico. Alla prima esperienza da primo allenatore, con trent’anni compiuti da pochissimo, Carlos Cuesta si presenta alla Serie A come un oggetto misterioso, ma pronto a stupire. Quasi infastidito dalle domande sul modulo e concentrato sui principi di gioco, è lecito immaginare che il suo Parma sarà duttile e mutevole. La fonte di conoscenza alla quale si è abbeverato è delle più floride: collaboratore di Arteta, la linea dinastica con Guardiola è chiaramente un’iperbole infondata, ma è lecito immaginare che il suo approccio possa essere dedito al miglioramento dei singoli calciatori (all’Arsenal il suo compito specifico era proprio lo sviluppo dei giocatori) al fine di creare una partitura comune. In tal senso è facile ipotizzare quale interprete sarà il suo prolungamento nevralgico sul campo. La Masia, leggendario settore giovanile del Barcellona, scorre nelle vene di Bernabé che, al di là di qualche problema fisico, ha mostrato di essere il diamante della parte destra della classifica, a livello di doti tecniche e capacità di dettare i tempi di gioco. Al suo fianco le alternative non mancano, con il neoacquisto Ordoñez principale candidato per una maglia da titolare. Sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi sull’utilizzo di Ondrejka, arrivato a gennaio dello scorso anno, che con Chivu ha scalato le gerarchie con un finale di stagione in crescendo. Partito Bonny, direzione Milano nerazzurra, il ruolo di centravanti dovrebbe essere a completo appannaggio dell’altra bella sorpresa dell’ultimo girone di ritorno ducale: quel Manuel Pellegrino per cui si sono sprecati paragoni illustri, ma che è ancora tutto da sgrezzare. Obiettivo dichiarato del Parma non può che essere la salvezza, ma l’interesse che circonda Cuesta va ben al di là del raggiungimento della quota 40 punti.