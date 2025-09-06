Cucina da pole position. Morelli e Gordon Ramsay. Le stelle stanno ai fornelli

Metti un weekend a pranzo in corsia box, con Gordon Ramsay ai fornelli a cucinare per te. Menu alla carta. Per una esperienza unica. Anche nel conto da 30mila euro. Riservata, evidentemente, agli ospiti vip dell’F1 Garage, sezione di hospitality premium del paddock, che potranno degustare piatti stellati guardandosi a pochi metri di distanza le monoposto e i piloti in pit lane.

"La mia passione per la Formula 1 è ben nota – non si nasconde chef Ramsay –, ma è la complessità e il ritmo delle auto, e il talento delle tante persone che le costruiscono e le controllano, che mi attraggono così tanto. Per molti versi la F1 è come una cucina professionale ad alte prestazioni, quindi la partnership con Formula One Group è perfetta per noi e per il nostro crescente gruppo di ristoranti internazionali".

Lo chef stellato britannico e il suo team di executive chef cureranno un menu di piatti gourmet ispirati al Gran premio d’Italia e arricchiti con ingredienti di provenienza locale. Nel frattempo, esperti mixologist creeranno cocktail esclusivi, offrendo una selezione distintiva di bevande che completano l’eccezionale esperienza culinaria legata ai motori.

Mentre domani l’emozione si potrà ’gustare’ anche fuori dall’autodromo.

A Milano, infatti, chi non avrà la possibilità di godersi dal vivo lo spettacolo del Gran premio, potrà comunque vivere un’esperienza esclusiva all’Alpine Store Milano. Il concessionario sarà pronto a proporre un pomeriggio speciale dedicato proprio agli appassionati della Formula 1.

A partire dalle 12.30, infatti, i clienti saranno immersi nell’adrenalina del leggendario Gp di Monza in un contesto d’eccezione. Sarà un evento imperdibile per tutti i fan della velocità e del motorsport. Oltre alla proiezione della gara, l’Experience sarà arricchita dallo showcooking dello chef stellato Giancarlo Morelli, che delizierà i partecipanti all’evento esclusivo con una performance culinaria dal vivo.

Morelli giocherà (quasi) in casa, lui che con nel suo Pomiroeu di Seregno, città a una manciata di chilometri dal Tempio della Velocità, insegue il culto dell’eccellenza nel piatto.

Marco Galvani