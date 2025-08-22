Il tanto agognato ritorno in Serie A è arrivato al termine di una scorsa stagione travagliata. Subito dopo la Cremonese ha capito che serviva rinforzare la rosa con decisione per provare a raggiungere il successivo obiettivo: ottenere la salvezza nella massima categoria. I grigiorossi si presentano ai battenti di questo campionato con parecchie facce nuove tra giocatori e allenatore. Quest’ultimo è forse il vero fiore all’occhiello dei grigiorossi: Davide Nicola, uno che di salvezze in Serie A ne ha raggiunte parecchie partendo anche da situazioni disperate. Ma il tecnico piemontese, prima di accettare l’incarico, ha voluto specifiche garanzie sulla squadra. E la società finora lo ha accontentato con acquisti in ogni reparto. In porta è stata una rivoluzione totale. Via Fulignati, simbolo della promozione, e dentro Audero. Oltre a lui ha firmato anche il giovane Nava. In difesa si registra forse il colpo più importante del mercato della Cremonese: dal Lecce è arrivato Baschirotto che, nel giro di pochi giorni, è già diventato un pilastro della retroguardia. Il modulo di riferimento per Nicola almeno all’inizio sarà il 3-5-2 e per questo sono state operate grandi manovre sugli esterni di centrocampo. Ecco quindi Floriani Mussolini, Pezzella e Zerbin in un mix di solidità, spinta e tecnica. A centrocampo il volto nuovo è Grassi, fedelissimo di Nicola, che giocherà accanto a Vandeputte, una delle poche certezze del precedente corso grigiorosso. In attacco invece confermati dalla passata stagione De Luca, il talentuoso Johnsen e l’esperto e carismatico Vazquez: “El mudo“, 36 anni, ha rinnovato per un’altra stagione. Manca dalla Serie A dal 2016, quando lasciò il Palermo per approdare al Siviglia. Poi il ritorno in Italia, in cadetteria, prima a Parma e poi in grigiorosso. Oltre a loro, Bonazzoli e Okereke, entrambi in cerca di riscatto.