Conto alla rovescia. Dalle libere alla gara. Dove vedere il Gp in tv

Questo il programma del Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna: venerdì prove libere 1 dalle 13.30 alle 14.30 e prove libere 2 dalle 17 alle 18; sabato prove libere 3 dalle 12.30 alle 13.30 e qualifiche alle 16; domenica la gara alle 15. Il Gran premio di Formula 1 del made in Italy e dell’Emilia-Romagna verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Sarà dunque visibile, agli abbonati, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la possibilità, per questo appuntamento, di seguire le dirette in chiaro di qualifiche e gara su TV8 (canale 8 del digitale). Tutto il weekend sarà inoltre disponibile in live streaming online su Now e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Inoltre, qualifiche e gara saranno visibili in diretta streaming sul sito del canale TV8 (tv8.it).