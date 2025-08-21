"Continuità e sostenibilità sono le parole d’ordine"

Confermata la guida tecnica con Michele Mignani, nuovo ds con Filippo Fusco che ha preso il posto di Fabio Artico, una decina le new entry in rosa tra giovani promesse e giocatori esperti. Un totale o quasi cambiamento messo in atto secondo due direttive precise indicate dalla proprietà americana: creare valore e rispettare il budget. E’ il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto a parlare di come il Cesena si appresta ad affrontare il 34esimo campionato di serie B.

Direttore, una mezza rivoluzione?

"In realtà si riparte da una continuità tecnica, dall’allenatore, da una base solida formata da un gruppo di calciatori con una mentalità ben costruita e radicata. Mignani ha fatto un grandissimo lavoro e ha iniziato con entusiasmo e grande spinta anche questa stagione. Il valore aggiunto del Cesena è il mister. Nella passata stagione ci siamo concentrati più sul consolidamento della categoria dal momento che era il primo anno che eravamo in B. Questo ci ha portato ad affidarci alle certezze tanto è che sono arrivati giocatori di categoria al fianco dei nostri giovani quali Shpendi, Pieraccini, Berti e Francesconi. E il risultato c’è stato. Quest’anno la mission è creare valore".

Perché Fusco?

"Di lui mi fido ciecamente e ritengo sia la persona più funzionale al nostro obiettivo aziendale".

Cosa intende quando parla di creare valore? Quale il progetto?

"Dal punto di vista tecnico mi riferisco alla valorizzazione della struttura di squadra, del Cesena quale club riconosciuto che crea valore partendo dal settore giovanile, magari un domani in A ma l’importante è che ci sia sostenibilità finanziaria per programmare il futuro, per avere una visione più lunga senza dipendere da fattori esterni e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".

Di qui anche i cambiamenti all’interno del settore giovanile?

"In realtà non c’era la volontà di cambiare, non è dipeso tutto da noi. Non è stata comunque una rivoluzione radicale, Faro c’era e c’è, Succi c’era e Agostini incarna lo spirito del Cesena e l’amore per il settore giovanile al punto che ci ha fatto propendere per una soluzione interna".

Il concetto di sostenibilità chiama inevitabilmente in causa il budget. Spese ridotte?

"Puoi spendere ma con il tempo devi in parte rientrare, avere numeri sostenibili, tra introiti e costo squadra deve esserci un equilibrio, l’idea è quella di cercare di avere un budget in linea con i ricavi e le idee dei nostri proprietari. Il calcio sta andando verso questa direzione in un momento in cui i diritti Tv sono in diminuzione".

Dunque quale il budget?

"Per la squadra, escluso lo staff, è di 10 milioni (comprese commissioni, premi, agenti, incentivi all’esodo), lo scorso anno era di 12 ed è stato sforato in maniera importante".

L’obiettivo stagionale?

"Ripetere quanto fatto lo scorso anno, l’allenatore è bravo e con il materiale che Fusco gli ha messo a disposizione può riuscirci".

Fin qui avete portato in rosa giovani promesse, molti sono prestiti dalla A, ma anche giocatori di esperienza più in là con l’età.

"Quelli che possono diventare un asset importante sono Guidi, Blesa, Magni che seppur sia in prestito dal Milan possiamo riscattare a cifre non faraoniche, anche Frabotta. Sugli altri abbiamo le valorizzazioni senza dimenticare la continua crescita di Shpendi, Berti, Francesconi e i giovanissimi Tosku, Zamagni e Galvagno. Quanto all’età parlerei di un giusto mix più tendente al giovane. Contiamo comunque su quell’ossatura di squadra che incarna i valori del Cesena, trasmette la voglia di stare a Cesena, composta da giocatori quali Ciofi, Berti, Shpendi, Francesconi, ma anche Adamo e Klinsmann che sono cresciuti in questa squadra".

Quanto pesa la mancata plusvalenza che sarebbe potuta arrivare dalla cessione di Klinsmann?

"Per nulla. E’ stata una decisione condivisa, un’offerta facile da rifiutare perché per noi Klinsmann è importante, fa parte dell’ossatura fissa della squadra e soprattutto voleva fermamente restare a Cesena".

Stesso discorso per Shpendi? "Qualora dovesse arrivare un’offerta sarà valutata così come abbiamo fatto per Klinsmann perché questo è un dovere di un club come il Cesena. Shpendi può solo migliorare e crescere, è un valore aggiunto per noi. Il Cesena prima di privarsene ci penserà cento volte".

Si rincorrono voci di difficoltà economiche, cessione della società o ingressi di nuovi soci. Cosa c’è di vero?

"Escludo categoricamente problematiche finanziarie. A testimonianza di questo gli stipendi di luglio sono già stati pagati l’8 agosto. La proprietà è presente, il board lavora sempre con grande unione di intenti, c’è un grande rapporto di stima e amicizia e programmazione strategica. Nessun nuovo socio, al massimo potremmo parlare di nuovi investitori per ampliare il fondo statunitense che è anche il motivo per il quale si è mosso Mike Melby come da accordi con la famiglia Aiello".

Nell’ottica di creare valore del club rientra anche la nuova area hospitality?

"E’ un investimento che la società ha deciso di fare per migliorare l’aspetto emozionale del giorno gara ma anche per fare vivere lo stadio durante la settimana (museo/shop). Ne approfitto per ringraziare Pubblisole, partnership solida e proficua e gli altri partner per il sostegno che da sempre ci danno. E’ giusto dare loro valore".

Sempre più forte il legame con la comunità grazie ai progetti Calcio Integrato e Scuola bianconera.

"La comunità cesenate sta riconoscendo quello che facciamo. Il Calcio integrato è un progetto nato con Massimo Buratti ma che la società sta implementando e rafforzando. I riconoscimenti che abbiamo ricevuto, non ultimo quello del ministro Abodi, fanno piacere e testimoniano il grande lavoro che stiamo facendo insieme allo staff, ai ragazzi e alle loro famiglie".

A quale campionato assisteremo?

"Ci saranno 4 o 5 squadre che lotteranno per salire, con budget differenti e altre tra cui noi che disputeranno un altro campionato in cui potremmo toglierci delle soddisfazioni".