Concerti e auto storiche Monza si colora di rosso

di Marco Galvani

La musica, l’arte, l’innovazione che corrono lungo la riga continua della passione per la velocità. Monza e i paesi vicini di casa dell’autodromo accendono i motori del loro gp. Quello del divertimento anche oltre i confini del circuito della Formula 1. Un lungo fine settimana di eventi che portano nelle vie e nelle piazze l’atmosfera di festa che si respira nel Tempio della Velocità. A cominciare dalla porta di accesso a Monza per chi arriva in treno: nel piazzale della stazione un cast di ballerini e artisti circensi andranno in scena per dare il benvenuto in città a turisti e tifosi. Piazza Duomo diventa il punto di riferimento per informazioni e promozione turistica, mentre il cuore della kermesse MonzaFuoriGp sarà piazza Trento e Trieste con la colonna sonora della musica di Radio Number One: questa sera Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco, mentre Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band eseguirà i brani di Freddie Mercury, mentre domani appuntamento con la tappa del tour di Giusi Ferreri. E fino a domenica saranno esposti modelli di Ferrari con il Team Rosso Corsa e sarà installata una grande area bimbi a tema automobilismo. Nella vicina piazza dell’Arengario lo show è garantito da Lego e Nintendo, mentre la Polizia di Stato organizzerà iniziative di educazione stradale.

Lungo via Vittorio Emanuele II, invece, sarà protagonista il fascino senza tempo dei motori con l’associazione Monza Auto Moto Storiche, Ferrari storiche e Vespa Club. In piazza Carrobiolo l’artista Felice Battiloro dipingerà a quattro mani con i ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista delle opere a scopo benefico, Andy dei Bluvertigo sarà impegnato con gli studenti dell’Istituto Nanni Valentini e dell‘Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue di Monza nel rielaborare i caschi piloti di F1 secondo la loro creatività artistica. E ai Boschetti Reali sarà allestito il Barlegend Redbull Village con food da tutto il mondo e spazio ai dj direttamente dal palco del Nameless Festival. Domenica alle 18 il via all’Autpop Festival con i ragazzi autistici in veste di dj. In piazza Cambiaghi street food e musica. Da Monza a Biassono con eventi in piazze e giardini fino a domenica con ospite “Il milanese imbruttito“ Germano Lanzoni. Ad Arcore, invece, in Villa Borromeo (fino al 10 settembre) la mostra “Un gran premio lungo 100 anni“, mostra di immagini e memorabilia sul Gp d’Italia.