Il Como vuole migliorare il decimo posto della scorsa stagione. E punta direttamente all’Europa. Il progetto della famiglia Hartono si sta sviluppando a dismisura sul Lario, attirando l’attenzione di club prestigiosi ed internazionali. La forza economica della società ha permesso di respingere diversi assalti (a suon di milioni) in questi mesi. Oltre ai prestigiosi e talentuosi nuovi acquisti, da Morata in giù, pesano le conferme di Fabregas, cercato dall’Inter per il post Inzaghi, oltre a quelle dei due gioielli Paz e Diao, cercati da mezza Europa. In più l’acquisto a titolo definitivo di Perrone. Operazioni che portrebbero consentire ai lariani di partire in prima linea, nel prossimo campionato. Il 4-2-3-1 della scorsa stagione verrà abbandonato (o poco utilizzato): si lavora per un 4-3-3 di base capace di trasformasi in un 4-1-2-3 con quasi cinque attaccanti, ossia la coppia Baturina e Paz alle spalle del tridente. Tutta la mentalità offensiva di Fabregas si è vista in anche nel precampionato, con amichevoli contro squadre partecipanti alle Coppe Europee. L’allenatore vuole che i giocatori siano pronti a grandi sfide e in questo mercato ha voluto praticamente 22 titolari, due per ogni ruolo, per non avere alcun calo di prestazione, anche in occasione dei cambi. "Non ci sarà una formazione fissa - ha detto più volte - ma scenderà in campo chi è più in forma. Tutti i giocatori sono in competizione fra di loro: nessuno ha il posto assicurato".

Rispetto allo scorso anno, con l’arrivo di Jesus Rodriguez, Addai, Kuhn, Jacob e Baturina, il livello tecnico e di talento si è alzato. Obiettivo: ambire alle prime sei posizioni. Da tenere in considerazione anche il completo recupero di Roberto Sergi, infortunato per buona parte della scorsa stagione e l’esplosione di Da Cunha e Caqueret. Per Fabregas sarà davvero complicato scegliere chi mandare in campo. Ma il tecnico ha tutta l’aria di avere le idee chiare, nella stagione che deve essere quella della consacrazione. Strizzando l’occhio all’Europa.