Clima da favola sul lago Il club vuole il gran salto

di Enrico Levrini

Il mercato del Como, dimostra la volontà di voler tentare in questa stagione l’assalto alla serie A. Si è mantenuta l’ossatura della stagione precedente e sono stati rafforzati tutti i reparti. Titolare in porta sarà il croato Adrian Semper, arrivato da Genoa, con Vigorito e Bolchini come secondo e terzo. Puntellata anche la difesa con l’arrivo di Federico Barba dal Pisa e quello imminente di Marco Curto dal Sud Tirol. Con l’arrivo di Curto, Scaglia potrebbe essere sul piede di partenza. Acquisti anche sugli esterni in difesa con Tommaso Cassandro del Lecce a destra e Marco Sala dal Sassuolo a sinistra. Il punto debole della scorsa stagione il centrocampo, è stato rivoluzionato, con l’ex Verona Oliver Abildgaard e uno dei protagonisti della promozione del Frosinone, Ben Lhassine Kone. Congedati Fabregas e Parigini, sono stati confermati Bellemo e Baselli che lo scorso anno, causa infortuni non hanno potuto far vedere il suo valore, come l’irlandese Liam Kerrigan. In attacco, dopo la partenza di Mancuso, insieme a Cerri e Cutrone, ci sarà Moutir Chajia completamente ristabilito e il giovane austriaco Marlon Mustapha. Ma si aspettano in questo reparto due colpi, un trequartista, Verdi ha rifiutato di scendere in B e un’altra punta centrale, che però richiederà il sacrificio della bandiera lariana Alessandro Gabrielloni. I lariani erano vicini a Jamie Vardy, ma la Lega dopo aver aperto le frontiere nei confronti dei giocatori britannici, le hanno richiuse, costringendo Dennis Wise, alla ricerca su altri mercati.