Ciofi, la voce del nuovo capitano bianconero: "Arrivai a 18 anni. Alzo sempre l’asticella"

’Un capitano, c’è solo un capitano’. Andrea Ciofi la fascia che stringerà attorno al braccio durante questa stagione se l’è davvero meritata, mettendo un mattone sull’altro dal 2018 fino a oggi. E il 2018 i tifosi bianconeri se lo ricordano davvero bene. E’ l’anno del fallimento del club e della nuova società ripartita dalla serie D, con volti nuovi fuori e dentro al campo. Compreso quello del giovanissimo difensore, che da allora il bianconero cesenate se lo è tatuato sulla pelle.

"Avevo 18 anni – racconta – ed era la prima volta che andavo fuori casa per affrontare un campionato di calcio. Ricordo bene i tempi: l’entusiasmo che avevo si mescolava al desiderio di misurarmi con un mondo nuovo, per vedere se ero in grado di farne parte".

La risposta è stata positiva.

"Vero, ma le sfide non finiscono mai. L’asticella è sempre da alzare. Dunque sono tornato a farmi le stesse domande in C e poi in B. Il mio obiettivo per anni in effetti è stato proprio quello di potermi misurare con la cadetteria. Ora rilancio, con l’intento di dare sempre qualcosa in più".

La fascia di capitano va in quella direzione.

"Farò il massimo per meritarla, restando comunque l’Andrea di sempre. Il capitano si vede in campo, ma anche negli spogliatoi: voglio continuare a contribuire a creare un clima sereno come quello che ha sempre caratterizzato questa squadra. E che è il nostro principale valore aggiunto".

In base ai punti di vista di chi va in campo, ogni ruolo è il più importante... Ma resta il fatto che in serie B, se parti blindando la porta, sei già un bel po’ avanti col lavoro.

"Sono la persona giusta con la quale parlare dell’argomento (ride, ndr). Sorrido, ma è chiaro che da difensore sento tanto l’importanza di tenere a secco gli avversari. Perché una partita è lunga e se riesci a a fare in modo che gli altri non segnino, l’occasione giusta per prenderti tutti e tre i punti può capitare in ogni momento".

I periodi con la difesa ermetica in effetti sono sempre stati tra i migliori.

"La fase difensiva è un lavoro di squadra, l’impegno che ci mettiamo è costante. E massimo".

A proposito di difesa, come vede i nuovi arrivati?

"Zaro e Guidi si sono già perfettamente integrati, il loro apporto sarà fondamentale, come quello di tutti, d’altra parte".

Si parte. Sensazioni?

"Buone. Siamo in crescendo, tra precampionato e Coppa Italia abbiamo fatto un buon rodaggio, ma è presto per le sentenze, siamo appena all’inizio e dalla prima giornata cambierà tutto, ancora una volta. Saremo pronti".