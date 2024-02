"Charles Leclerc: Il Cavallino Rampante e la Sfida con la Red Bull al Gran Premio del Bahrain"

Alla fine della fiera, cioè all’inizio del Mondiale, tutti gli occhi dei ferraristi saranno puntati su di lui.

Su Charles Leclerc. Per la semplice ragione che il Popolo Rosso lo ama. A maggior ragione da quando si è saputo che prossimamente Carlos Sainz cederà il posto al Re dei Re, noto all’anagrafe come Lewis Hamilton.

Carletto sta a Maranello dal 2019. Una vita fa. Quando ha voglia di sfogarsi in privato, racconta cose così: "È bellissimo quando la gente mi fa i complimenti per come ho vinto i duelli con Hamilton a Monza o con Verstappen in Bahrain. Ma poi ci ripenso e rosico: il primo episodio risale al 2019, il secondo al 2022…"

Tradotto: è tanto per la memoria, ma è pochissimo in sede di bilancio. Leclerc ama il Cavallino, ha accettato di prolungare il contratto pur sapendo che c’era Lewis dietro l’angolo: eppure, anche la passione più grande svanisce, quando non viene ricambiata.

E ci siamo già capiti, amico lettore.

La SF24. Oggi si comincia, in mezzo alla sabbia di Sakhir. Carletto ha abbozzato un mezzo sorriso quando ha potuto finalmente guidare la SF24: qualcosa gli è piaciuto, qualcosa meno. Soprattutto, è forte, nonché comprensibile!, il sospetto che la Red Bull abbia sempre un asso nella manica. E ci sta, se si pensa che nel 2023 i Bubitari hanno vinto ventuno Gran Premi su ventidue.

"Più veloci". Dunque non serve un decoder per decifrare lo stato d’animo del giovanotto monegasco. Ieri è stato comprensibilmente cauto. Ecco le sue parole: "Dopo i test della settimana scorsa credo che Verstappen e Perez siano ancora i più veloci. Di quanto ci stiano davanti però non posso dirlo: non so quanta benzina avessero in macchina nelle prove ed ignoro con quale mappatura del motore abbiano affrontato i collaudi. Nel weekend ne sapremo di più. Posso aggiungere questo: se alla fine delle qualifiche e poi anche in gara io e Sainz lottassimo per la quinta posizione certamente sarei deluso".

E ancora: "Un anno fa a parità di condizioni andava tutto male. La nuova monoposto si guida meglio. Abbiamo decifrato le fragilità della vettura del 2023 e ora sappiamo in che aree intervenire, questo è molto significativo. Ma una macchina che si guida meglio non è necessariamente più competitiva. Ripeto: non so ancora a che livello stiamo soprattutto in rapporto alla Red Bull".

Cioè, come scriveva Stephen King: a volte ritornano (gli incubi Bibitari).

In pista. Questi gli appuntamenti con il Bahrain (diretta Sky). Oggi alle12:30 Prove Libere 1, alle 16 prove Libere 2.

Domani alle 17:00 le qualifiche.

Sabato alle

16:00 la gara.