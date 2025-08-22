"Se penso al Cesena e a quanto fatto lo scorso campionato, la prossima stagione sarà sicuramente più difficile". Michele Mignani ha subito messo in chiaro le cose. Il Cavalluccio, dopo essere andato oltre le più rosee aspettative nell’anno del ritorno in cadetteria, settimo posto e qualificazione play off raggiunta, ha visto alzare l’asticella degli obiettivi, anche se quello dichiarato dalla società rimane il medesimo: salvezza tranquilla e valorizzazione dei giovani, che rappresentano la vera risorsa del club. Rispetto a dodici mesi fa viene a mancare la spinta propulsiva data dall’entusiasmo di una promozione conquistata a suon di record infranti. In compenso, coloro che erano debuttanti in B, Ciofi, Adamo, Shpendi, Francesconi, Berti e Klinsmann, hanno masticato la categoria che ora per loro non rappresenta più un’incognita.

Confermata la guida tecnica, la rosa ha però perso alcuni pezzi importanti, a partire da capitan Prestia, sceso in C all’Inter Under 23, oltre a Giacomo Calò e a Daniele Donnarumma, sono tornati poi alla casa base i prestiti Mirko Antonucci, Joseph Ceesay, Antonino La Gumina e Dario Saric e con un mercato ancora in piedi altri potrebbero fare le valigie. In compenso sono arrivati elementi dal curriculum robusto come Tommaso Arrigoni, Giovanni Zaro, Gianluca Frabotta e, soprattutto, Dimitri Bisoli vero colpo di mercato del nuovo direttore sportivo Filippo Fusco che ha preso il posto di Fabio Artico. Inoltre sono stati aggiunti alcuni giovani di cui si dice un gran bene come Siren Diao dall’Atalanta, Riccardo Ciervo dal Sassuolo e Vittorio Magni dal Milan oltre all’attaccante spagnolo Jalen Blesa reduce da una stagione nella serie A georgiana. Il cantiere è comunque ancora aperto e qualcosa, da qui alla chiusura delle trattative, di sicuro succederà. La partenza è contro una matricola. Sfida all’Adriatico di Pescara contro il Delfino appena tornato in B.

Andrea Baraghini