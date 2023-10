Cavalieri Union Prato, un precampionato che lascia ben sperare

Due vittorie in altrettante amichevoli estive per i Cavalieri Union, che si preparano alla nuova stagione di Serie A nel migliore dei modi. Prima il successo contro il Noceto per 31-7, quindi la trasferta positiva contro gli ex campioni d'Italia di Calvisano con il punteggio finale di 24-19. In totale 55 punti segnati e tante buone sensazioni, come quelle date dal rientro in campo di Matteo Morelli accreditato come "man of the match" dell'ultima amichevole. Un prezioso rientro per Alberto Chiesa, visto che il classe 2002 rivelazione del campionato 2021-22 era stato assente per buona parte della scorsa stagione a causa di un infortunio. «Sono soddisfatto di queste prime due amichevoli, a prescindere dal risultato. Vedo che i ragazzi sono contenti, lo staff tecnico lo stesso» ha dichiarato il presidente Fusi in merito ai test match vinti dal club pratese, non degli incontri ufficiali ma sicuramente dei buoni auspici per il futuro. Il debutto in campionato contro la Roma Olimpic 1930 è ormai alle porte, la speranza per i Cavalieri Union è di ripetere le prestazioni viste quest'estate.