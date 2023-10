Cavalieri Union Prato, tutti i protagonisti della super stagione 2022-2023

Tra i tanti fattori che hanno portato per la prima volta nella sua storia i Cavalieri Union alle semifinali dei play-off promozione ci sono sicuramente coloro che in campo sono scesi tutto l'anno. I giocatori, diretti da coach Chiesa con il sostegno del suo staff, sono certamente tra i protagonisti più importanti del grande risultato dei pratesi. Tra loro balza in primo piano il capitano della scorsa stagione Lorenzo Puglia, che nonostante i suoi 25 anni è già uno dei veterani della squadra. Il mediano d'apertura è stato ancora una volta una delle colonne dei Cavalieri Union, così come lo è stato Lorenzo Giovanchelli, tallonatore classe 1986 che incarna alla perfezione la filosofia professata dal club del presidente Fusi. Lo dimostrano le sue parole pronunciate prima del derby di ritorno contro il Livorno: «Posso dire che quest'anno il gruppo è cresciuto sensibilmente sul piano dell’atteggiamento e della mentalità - aveva dichiarato Giovanchelli -. Ci sono stati momenti difficili, soprattutto durante alcune partite che non sono andate come avevamo previsto: lì è venuta fuori la voglia di reagire con grande lucidità». Tra gli altri protagonisti della grande stagione vissuta dai Cavalieri c'è sicuramente anche Cesare Zucconi, terza linea classe 2004 che lo scorso settembre ha festeggiato la prima convocazione in azzurro con l'Italia Under 20. Tra le terze linee si è messo in mostra anche Tommaso Dalla Porta, più volte votato man of the match durante la regular season.