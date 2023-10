Cavalieri Union Prato, il ritorno di Pancini e Gianassi

Non solo le fruttuose amichevoli precampionato, l'estate dei Cavalieri Union è stata ravvivata anche dai movimenti di mercato che hanno modificato la rosa donando un mix di gioventù ed esperienza. Dei tre nuovi acquisti due erano già in precedenza tra le fila del club pratese, che ha però dovuto salutare il neozelandese Rome Nifo giunto alla fine della sua carriera. Il primo ritorno in ordine di tempo è stato quello di Andrea Pancini, che nei Cavalieri Union è cresciuto da giovane ed è ora tornato a casa dopo le esperienze in Élite e Serie A con Lazio e Valsugana. Il classe 2001 è un trequartista versatile che gioca principalmente come ala ma può adattarsi anche al centro, convocato già nelle giovanili nazionali e tornato a Prato dopo aver fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2018-19. Di maggior esperienza è invece Enrico Gianassi, di nuovo tra le fila del club della sua città di cui è stato uno dei pilastri fin dalla sua fondazione nel 2010. Il seconda linea classe 1985 aveva lasciato i Cavalieri Union quattro anni fa andando a trascorrere delle stagioni ai vertici della Serie B con il Florentia, salvo fare ritorno al campo base quest'estate.