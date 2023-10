Cavalieri Union Prato, Chiesa nel segno di Prato

Nel 2020 Alberto Chiesa è tornato a Prato. Stavolta non da giocatore bensì da direttore tecnico della prima squadra dei Cavalieri Union e supervisore del gruppo cadetto insieme a tutto il settore giovanile. Un ritorno nella città toscana per lui, livornese di nascita, dopo l'esperienza in campo con l'allora club di Prato dei Cavalieri con cui ha collezionato 50 presenze in tre anni fra il 2009 e il 2012. Chiesa è arrivato nel club del presidente Fusi in punta di piedi dopo la trafila fatta nelle giovanili e poi come assistente in prima squadra a Calvisano, dove da giocatore aveva vinto quattro scudetti. «Con il gruppo seniores voglio costruire un ambiente che si avvicini alle esigenze sportive e umane dei giocatori, rimanendo coerenti con le possibilità economiche del club» aveva dichiarato il classe 1988 al suo arrivo sulla panchina dei Cavalieri Union. Nella scorsa stagione con le semifinali playoff i risultati sono andati forse oltre le aspettative, chissà che quest'anno Chiesa non possa ripetersi.