Cavalieri Union, le origini e il legame che unisce tradizione e territorialità

Nel 2010 nasce l'Unione Rugby Prato Sesto dalla coesione di due importanti realtà rugbistiche toscane come il Rugby Club I Cavalieri ASD e il Sesto Rugby ASD. L'obiettivo dettato fin dall'inizio è quello di creare una società sportiva che rappresenti fortemente il suo territorio. Partiti dalla Serie B, i Cavalieri Union hanno conquistato in tre anni la promozione in Serie A2 anche grazie a elementi che già incarnavano lo spirito e la filosofia de I Cavalieri, come Luis Otano, Enrico Gianassi e Rima Wakarua nel ruolo di giocatore-allenatore. Gli inizi sono promettenti, gli obiettivi continuano ad essere perseguiti con costanza ma per arrivare alla vera formazione del club per come lo conosciamo oggi bisogna aspettare il 2015. Il progetto prende una forma ancora più allargata grazie all'ingresso in società del Gispi Rugby Prato, che viene coinvolto soprattutto per quanto riguarda l'attività giovanile, includendo i suoi 600 tesserati oltre a 3.000 persone tra staff, famiglie e simpatizzanti. Vedono così la luce ufficialmente i Cavalieri Union Prato Sesto, un progetto che copre tutte le categorie. dall'Under 6 ai Senior, unendo ancor di più le forze per diffondere i valori dello sport, del territorio e per offrire un'offerta rugbistica completa e competitiva sui palcoscenici nazionali. La prima stagione, con l'iscrizione alla Serie A per la riforma dei campionati minori, vede la conquista della salvezza attraverso la Pool Retrocessione. Risultato che la squadra toscana replica l'anno successivo con l'esperto allenatore ed ex giocatore Carlo Pratichetti in panchina, il quale cederà nel 2020 la guida all'attuale coach Alberto Chiesa, poco prima che il campionato di Serie A venga sospeso per una stagione a causa della pandemia da Covid-19. È proprio con Chiesa e con il presidente Francesco Fusi, eletto nel 2018 e confermato nel 2021, che i Cavalieri Union hanno raggiunto l'anno scorso le semifinali dei playoff promozione, il miglior risultato della storia del club. Una storia fatta di tradizione, rappresentazione del territorio e valori forti.