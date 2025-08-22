Catanzaro, mix che intriga. Aquilani vuole i playoff

Forti dell’esperienza passata, guardare in alto è possibile. Con questo monito comincia il campionato del Catanzaro che, dopo la semifinale conquistata la scorsa stagione, si candida per mantenere un posto nella corsa ai playoff. Si riparte dalla nuova guida tecnica Alberto Aquilani, alla seconda esperienza fra i professionisti, e da quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 capace di mutare in 4-4-2 a seconda degli interpreti. Il portiere titolare sarà chiaramente Pigliacelli, ormai veterano della categoria. Sulla linea difensiva, salpato Bonini direzione Spagna, la compagine calabrese ha pescato dalla Ciociaria, assicurandosi le prestazioni degli ex frusinati Bettella e Di Chiara. In mediana, Aquilani dovrà fare i conti con il grave infortunio occorso a Pompetti in amichevole contro il Napoli. Titolare designato, il suo posto fino al rientro dovrebbe essere occupato da Pontisso, affiancato da Petriccione.

La trequarti sprizza freschezza, da ogni lato la si guardi. Due classe 2005 arrivano per fare concorrenza all’esperto D’Alessandro sugli esterni: Saya Seha, interessante prospetto che si è messo in luce a Marsiglia con la maglia della squadra B; e Nuamah, ala sinistra di proprietà del Sassuolo che arriva in prestito. Ma il vero colpo è l’acquisto di Mattia Liberali, fantasista classe 2007 scuola Milan che agirà alle spalle di Iemmello. Il trequartista ha già mostrato delle qualità fuori dal comune; naturalmente il talentino va sgrezzato e monitorato, ma la febbre che ha scatenato in città certifica che non è arrivato un giocatore qualsiasi. I rossoneri si sono cautelati, assicurandosi il 50% della futura rivendita del calciatore. Il Catanzaro conta, quindi, su un mix interessante formato da giovani bramosi di mettersi in luce e veterani in cerca di uno degli ultimi balli della propria carriera. Uniti nel sogno malcelato di tornare in Serie A 42 anni dopo.