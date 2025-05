Cartoline dal circuito. Dal primo Gp a oggi, un’epopea in mostra

Cartoline dal Gran premio, per mai dimenticare l’emozione dei motori. Si faceva così prima di Internet e degli smartphone, ma la tradizione non si spegne grazie all’impegno del circolo filatelico numismatico ’Guido Piani’. I custodi della storia fatta di manifesti francobolli e tanto altro aspettano il pubblico dei motori alla mostra ’La Formula 1 a Imola, 1963-2025’. In Salannunziata (via Fratelli Bandiera 17/A) il viaggio nel tempo è già iniziato e andrà avanti fino a domenica. Nel weekend di gara, ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 si aprono le porte sulla preziosissima collezione di Nevio Santandrea. Esposti locandine, cataloghi delle manifestazioni, pass, accrediti, foto, anulli postali e soprattutto cartoline.

Un’inestimabile memoria ’di carta’, che parte appunto dal primo Gran premio datato 1963, ma non valido per il Mondiale, e arriva fino ai giorni nostri. Proiettandosi nel futuro. Sì, perché il circolo Piani ha già curato l’edizione di quattro cartoline, ricavate da altrettante istantanee del fotoreporter Marco Isola. Due sono dedicate al Gp che si disputa in questi giorni sulle rive del Santerno, altre due alla mostra. "Quest’iniziativa è la testimonianza che cultura e motori si possono unire – commenta Gianfranco Bernardi, presidente del circolo Piani –, il pubblico potrà ammirare centinaia di pezzi, originali e rarissimi". Fra questi: "Le cartoline con l’auto di Fangio, i chiudilettera stampati nel corso degli anni". Non mancherà "un tributo marcofilo, ovvero l’annullo figurato (l’immagine del circuito che con aggiunta di casco e ruote dà vita a una monoposto, ndr) che sarà utilizzato dall’ufficio postale allestito appositamente alla Salannunziata per la sola giornata di domani dalle 8,45 alle 13", aggiunge Bernardi. Oltre quaranta le mostre a tema Formula 1 organizzate nel tempo da parte del circolo Piani. Già l’anno scorso, gli appassionati imolesi curarono l’edizione di due cartoline, obliterate per l’occasione con il francobollo celebrativo in memoria di Ayrton Senna, dei veri e propri pezzi da collezione.

Gabriele Tassi