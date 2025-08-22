Squadra che si salva.. non si cambia. La Carrarese ha mantenuto l’ossatura che le ha consentito di arrivare al dodicesimo posto al primo anno di serie B. Una politica all’insegna della continuità iniziata con il fondamentale rinnovo di contratto al tecnico Antonio Calabro, grande condottiero della squadra, e proseguita con la conferma di due terzi del gruppo della passata stagione.

Gli acquisti più importanti sono stati quelli del portiere Bleve e dell’attaccante Torregrossa, già presenti lo scorso campionato ma solo in prestito, e le conferme dello zoccolo duro composto dai vari Cicconi, Schiavi, Imperiale, Illanes, Zanon, Zuelli, Oliana, Finotto, Capezzi, Belloni, Melegoni e Bouah. Mister Calabro ha rivoluto anche il portiere Fiorillo a far da chioccia come secondo e si è assicurato Garafoni dalla Juventus Next Gen per completare la batteria degli estremi difensori.

I volti nuovi per il momento non sono molti. Si può considerare tale solo a metà il cavallo di ritorno Bozhanaj, in prestito dal Modena, che giocando da trequartista ha i numeri per fare la differenza ma c’è tanta aspettativa anche su Distefano, anche lui prelevato a titolo provvisorio dalla Fiorentina. La pattuglia degli under è piuttosto ridotta. Dietro è stato contrattualizzato il gambiano Cham (2005), mancino proveniente dalla serie B ancora un troppo acerbo, mentre a centrocampo è stato acquistato Parlanti (2004) dal Feyenoord. In attacco le scommesse giovani sono Accornero (2004) e Rubino (2006). Il primo è arrivato a titolo definitivo dal Genoa, il secondo in prestito dalla Fiorentina.

La rosa andrà rafforzata ancora con un paio di difensori ed un attaccante prima della fine del mercato per potersi dire completa. Da capire, infine, il destino degli argentini Scheffer e Palermo, tornati alla base dopo aver giocato altrove lo scorso anno, che difficilmente troveranno posto in organico.

Gianluca Bondielli