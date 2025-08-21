Campionato al via senza la grande favorita. Perugia e Arezzo sognano il ritorno in B

Derby storici in vista con Forlì e il ripescato Ravenna. A portare la bandiera dell’Emilia Romagna nel girone B, quello del Rimini, c’è anche il Carpi. Insieme a loro, nel gruppo a 20 squadre, ci sono anche quattro formazioni toscane (Arezzo, Pianese, Pontedera e il rinato Livorno). Poi tre umbre (Gubbio, Perugia e Ternana), tre marchigiane (Ascoli, Vis Pesaro e i gemellati della Sambenedettese appena ritornati tra i professionisti), una molisana (Campobasso), una sarda (Torres), un’abruzzese (Pineto), una laziale (Guidonia Montecelio) ed una piemontese (Bra). A completare l’organico, infine, la Juventus Next Gen che ritorna nel girone del Rimini, quello che lo scorso anno aveva ospitato il Milan Futuro (poi retrocesso in serie D).

Un mix di squadre di blasone e formazioni meno di nome, ma pronte a dare battaglia a tutti. È il caso della Pianese, la formazione di Piancastagnaio, in Toscana, che ha tutta l’intenzione di ripetere il campionato ‘stellato’ della scorsa stagione. Lo stesso vale per il Pineto. Poi ci sono le big Perugia, Ascoli, Ternana, Arezzo. Ognuno con la voglia di rilancio, ma anche con diversi nodi da sciogliere. Come la Ternana che non se la passa bene a livello societario. Spera invece di essere ritornato a galla, con il cambio di proprietà, l’Ascoli. Ha tutta l’intenzione di confermarsi la Torres che da qualche stagione a questa parte è sempre stata capace di recitare un ruolo da protagonista. Poi c’è la Vis Pesaro, ’nemica’ vicina di casa del Rimini che ha tutta l’intenzione di occupare un posto nella zona nobile della classifica, proprio come la scorsa stagione.

Tra le neopromosse, un posto di rilievo sicuramente lo avranno Livorno e la Sambenedettese gemellata dei biancorossi di Romagna. Due big del calcio di casa nostra negli ultimi anni costrette a navigare non in ottime acque nel calcio dilettantistico. Ora rieccole tra i professionisti e anche con ambizione. Tutte da scoprire, invece, Guidonia Montecelio e Bra, le new entry del girone B. Dal Lazio al Piemonte. Un girone variegato nella sua composizione e sicuramente complesso. Difficile a oggi puntare i fari sulla vera squadra da battere, ma l’impressione è che ancora una volta a vincere sarà il grande equilibrio, proprio come la scorsa stagione. E tutte sognano di ripercorrere la strada di Virtus Entella e Pescara, oggi pronte a riassaggiare la cadetteria, dopo la bella ed entusiasmante cavalcata dello scorso campionato (i liguri vincendo il girone e gli abruzzesi i playoff). Finita con una lunga festa.