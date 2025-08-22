Cagliari, obiettivo salvezza. Piena fiducia a Pisacane

Nuovo allenatore, vecchie abitudini. Come di consueto, il Cagliari parte a fari spenti: l’obiettivo è la salvezza. Quando un nuovo allenatore si affaccia alla Serie A, la curiosità è sempre tanta. Se poi parliamo di una bandiera da giocatore di una squadra con un legame così forte con la propria terra, la curiosità diventa quasi morbosa. Fabio Pisacane, dopo la conquista della Coppa Italia alla guida della formazione Primavera degli isolani, viene promosso in prima squadra. Essendo la prima esperienza fra i professionisti per il tecnico napoletano, difficile attendersi una rivoluzione tattica. Il Cagliari ha ottenuto una salvezza tutto sommato serena la scorsa stagione, tremando forse troppo nel finale, ma senza mai veramente rischiare di farsi risucchiare nella zona calda della classifica.

Nota lietissima per Pisacane è la conferma di Elia Caprile tra i pali, acquistato a titolo definitivo dopo una seconda metà di campionato di altissimo livello in Sardegna. Sulla linea difensiva la coppia degli imprescindibili era e resta Mina-Luperto, con il ballottaggio Zappa-Zortea a destra, a rappresentare un lusso per la parte bassa della classifica. A centrocampo, il grande colpo non può che essere Micheal Folorunsho dal Napoli. Reduce da una stagione sottotono con la maglia della Fiorentina, il centrocampista arriva in Sardegna per rilanciarsi con un ruolo da protagonista. Sulla trequarti, innesto di qualità: Sebastiano Esposito, dopo gli sprazzi di eccellenza mostrati con la maglia dell’Empoli è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni. In attacco, data per imprescindibile la titolarità di Piccoli, a contendersi il posto al suo fianco, Luvumbo e il gioiellino turco Kılıçsoy, arrivato dal Besiktas. Con la consapevolezza di essere una compagine rodata e di buon livello, il Cagliari di Pisacane si prepara alla corsa per mantenere la categoria.