L’impresa normale è essere eccezionale. Mutuando in libertà una delle frasi più celebri di Dalla, il Bologna si affaccia a questa nuova stagione con la voglia di stupire ancora, dopo una qualificazione in Champions (due anni fa) e la vittoria della Coppa Italia nell’ultima. Le aspettative ovviamente sono cresciute e i fari sui rossoblù sempre più alti, così come la concorrenza per i posti che valgono l’Europa. La garanzia si chiama Vincenzo Italiano, il sergente dal cuore caldo che in una stagione ha conquistato una città e disarmato l’esercito di detrattori che lo aspettava al varco dopo le tre finali perse con la Fiorentina. La coppa alzata sotto il cielo di Roma consacra un tecnico cresciuto a pane e gavetta e certifica la qualità di un progetto che ha messo le ali tre anni fa con l’arrivo di Giovanni Sartori, colui che viene considerato il vero top player del Bologna. Nel dubbio, però, è arrivato anche un top in campo, con un biglietto da visita da 300 e rotti gol: Ciro Immobile ha scelto il rossoblù per ritornare in azzurro, andando a formare una batteria di centravanti che con Castro e Dallinga ha poco da invidiare nel panorama della serie A. Sulla scia di Ciro, è arrivato anche Federico Bernardeschi, direttamente dal torpore della Mls: il fantasista ex Juve, però, dovrebbe saltare il debutto in casa della Roma causa infortunio. Sicuro il forfait di Ferguson, così come non ci saranno Ndoye e Beukema, portati via dalle onde del mercato. Per rinforzare la difesa, due giganti dal nord Europa, Vitik ed Heggem. Il ko per 2-4 con l’Ofi Creta nell’aperitivo di Ferragosto conferma che ci sono nuovi equilibri da collaudare. Nessun dorma, ma anche nessun dramma.